Enfrentarán desde las 16.00 a Lima FC por la primera fecha del campeonato de la Primera B de la Asociación del Fútbol Argentino.

Después de una intensa pretemporada, el equipo femenino de Puerto Nuevo ya tiene fecha para su debut en la temporada 2019/20 de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): será este sábado 14 desde las 16.00 horas como visitante frente a Lima FC.

El certamen tendrá en esta campaña 22 equipos participantes y en su primera fase se disputará todos contra todos a una sola vuelta. Y después de esas 21 fechas se volverá a dividir en dos: los 10 mejores irán a la "Zona Campeonato" a buscar los dos ascensos a la Primera A que estarán en juego, mientras que los restantes 12 equipo integrarán la "Zona Permanencia", con la particularidad que esta temporada, al conformarse la Primera C, los tres peores conjuntos descenderán de categoría.

Además del duelo (con aires de "clásico") entre Puerto Nuevo y Lima, la primera fecha de la Primera B tendrá también los siguientes enfrentamientos: Deportivo Merlo vs All Boys, Deportivo Español vs Luján, Deportivo Armenio vs Almirante Brown, Comunicaciones vs Camioneros, Defensa y Justicia vs Argentino de Rosario, Sarmiento de Junín vs Argentino de Quilmes, Banfield vs Atlanta, Liniers vs Estudiantes de Buenos Aires, Atlas vs Ferro Carril Oeste y Argentinos Juniors vs Deportivo Morón.

Camino a este debut, las Auriazules se han preparado bajo las órdenes del DT Néstor Daniel Gómez y han disputado amistosos frente a Luján, Deportivo Armenio y Comunicaciones, siempre en condición de visitante.

PRIMERA C

En tanto, la flamante tercera categoría del Torneo Femenino de AFA tendrá los siguientes enfrentamientos en la primera fecha: Sportivo Italiano vs San Miguel, San Martín de Burzaco vs Villas Unidas, Chacarita vs Cañuelas, Nueva Chicago vs Ituzaingó, Trocha vs Vélez Sarsfield, Country Canning vs Fénix, Claypole vs Merlo y Tigre vs Talleres de Remedios de Escalada.



NESTOR DANIEL GÓMEZ SIGUE SIENDO EL DT DE LAS AURIAZULES.

PRIMERA FASE PORTUARIA

El fixture de la primera fase de la Primera B del Torneo Femenino de AFA para Puerto Nuevo tendrá los siguientes compromisos:

F1: Visitante vs Lima

F2: Local vs Defensa y Justicia

F3: Visitante vs Comunicaciones

F4: Local vs Deportivo Armenio

F5: Visitante vs Dep. Español

F6: Local vs All Boys

F7: Visitante vs Luján

F8: Local vs Almirante Brown

F9: Visitante vs Camioneros

F10: Local vs Argentino (R)

F11: Visitante vs Dep. Merlo

F12: Visitante vs Argentino (Q)

F13: Local vs Atlanta

F14: Visitante vs Estudiantes (BA)

F15: Local vs Ferro C. Oeste

F16: Visitante vs Dep. Morón

F17: Local vs Argentinos Jrs

F18: Visitante vs Atlas

F19: Local vs Liniers

F20: Visitante vs Banfield

F21: Local vs Sarmiento (J)