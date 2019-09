La campeona provincial peso pluma Andrea Campodónico y la debutante Daniela Sánchez lograron meritorios empates el sábado en el A.R.D. Boxing Club.

Con organización de la Municipalidad de Escobar, el pasado sábado se realizó una velada boxística en el A.R.D. Boxing Club de la vecina ciudad, con presencia de dos púgiles de Campana: Andrea Campodónico y Daniela Sánchez, ambas integrantes del Team Witt.

"La Furia" Campodónico (16 años; 56kg) es campeona provincial pluma y empató contra Florencia Alegre (de Lomas de Zamora) en una dura batalla, en la que logró mantener su invicto.

Por su parte, "Pequeños puños de acero" Sánchez, de apenas 12 años, realizó su debut en el boxeo amateur ante Ludmila Villabanti (también de Lomas de Zamora) y estuvo a la altura de las circunstancias.

"Me sentí bien, muy contenta, y pude hacer la mayoría de lo que estuve practicando, aunque algunas cosas no, porque la otra chica era un poco más bajita que yo y no pude pegarle de la forma como yo tenía que pegarle. Estoy contenta con el resultado, y me siento bien", contó Daniel tras su pelea.

Sobre los combates y las performances de las chicas, "El Principito" Juan Manuel Witt expresó: "Quedamos muy satisfechos. Mis felicitaciones a ellas a y mi viejo Enrique Witt por el laburo diario que le meten".