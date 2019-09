El Seleccionado Sub 13 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), que estuvo conformado por tres jugadores de nuestra ciudad, culminó en la quinta posición en el Provincial que se disputó en Necochea después de una ajustada primera fase. En el debut venció al local por 84 a 81 y posteriormente perdió contra el campeón Mar del Plata por 74-69 y el subcampeón La Plata por 84-80. Finalmente, en el partido por el quinto puesto, volvió a medirse con Necochea, al que superó nuevamente 95-90. En este Seleccionado Sub 13 de la ABZC jugaron los campanenses Blas Márquez y Agustín Diez (del Campana Boat Club) y Andrés Ferricioni (de Náutico Zárate). Antes, en el título Zonal logrado en Pergamino, también estuvieron Manuel Rodríguez Keller (CBC) y Danilo Beber (Ciudad de Campana).



Básquet:

Sub 13; quintos en Necochea

