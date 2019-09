La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/sep/2019 Semanario del Pescador:

Bagres de mar y variada en el Guazú

Por Luis María Bruno







Con tantos comentarios sobre la presencia de bagres de mar en la zona del Paraná Guazú y el Bravo es que decidimos con el amigo y guía de pesca Oscar Enrique Suarez realizar un relevamiento en la zona del Guazú para ver cómo nos iba con esta especie que ingresa a desovar en nuestras aguas. De todas formas la decisión con Oscar fue la de no madrugar demasiado solo lo necesario para antes de llegar a la guardería hacernos de unas porciones de lombrices también para la variada y entrar a buscar unas sardinas de río que me tenía reservada Franco en su casa sobre la vieja ruta 12. En la guardería Marinas del Paraná Guazú donde Oscar guarda su embarcación nos encontramos con la sorpresa de que el río se encontraba sumamente bajo estando casi al límite de no poder bajar las embarcaciones, pero aun así pudimos bajar y embarcarnos, salimos a marcha lenta hasta la estación de servicio dentro del mismo complejo donde nos proveímos de combustible para salir al majestuoso Guazú. Al salir nos encontramos con una gran bajante y la costa dejando ver un sector con más de 3 o 4 metros de barro, es por lo que elegimos buscar algún pozo de por lo menos unos 35 metros de profundidad para realizar los intentos al bagre de mar, en una corta navegación llegamos al km 165 del Guazú y fondeamos después de un par de maniobras en 37 metros. Armamos nuestros equipos para pesca de bagres de mar compuesto por cañas de hasta los 3,70 metros, reeles rotativos con una carga de unos 200 metros de nailon de 40 mm, plomadas de 400 y 500 gramos, anzuelos corvineros encarnados con tentáculos de calamar y sardinas de río. Con una respuesta efectiva de pique el equipo de Oscar nos daba la señal de la captura de un pez. Aquí es donde realmente se impone la paciencia y la concentración para poder despegar un plomo de 500 gramos del fondo a 37 metros y con más de 100 metros de nailon fuera del reel, el esfuerzo a contra corriente no es menor y en la vara de Oscar eran notorio los cabezazos del pez el que levantó a unos metros de la embarcación, pero para nuestra sorpresa no se trataba de un bagre de mar sino de un primo de este un bagre blanco inmenso que tomó el ofrecimiento de tentáculos de calamar y sardina. Pasado el mediodía y sin más piques ni respuestas de esta especie procedimos a levantar el ancla con el sistema marroquí el cual facilita el esfuerzo y aliviana totalmente el procedimiento, con la intención de probar la variada del momento nos dirigimos a la costa de enfrente fondeando en una profundidad de unos 10 metros, aquí cambiamos equipos, anzuelos, plomadas y carnadas de las cuales teníamos varias pero la más efectiva en todo el día fue la lombriz. Realmente los piques no se hicieron esperar dándose al mismo tiempo que los plomos tocaban el fondo, las respuestas fueron muy efectivas para bagres amarillos que promediaron de los 500 a los 800 gramos, bagres blancos que rondaron hasta los dos kilos, con capturas de muy lindos paticitos, algunos porteñitos y otras especies menores. Promediando las 15:30 horas y con una cosecha más que abundante de estas especies dimos por concluida esta jornada de pesca, donde no pudimos dar de momento con el bagre de mar el que nos queda pendiente para otra oportunidad. En nuestro programa televisivo Nº 792 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 a 21:00 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Bagre blanco de unos dos kilos que tomo el ofrecimiento de tentáculos de calamar en 37 metros de profundidad.



