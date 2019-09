La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/sep/2019 Breves: Polideportivas







EL RIVAL SERÁ FRANCIA El Seleccionado de Francia será el rival de Argentina en la semifinal del Mundial de Básquet de China que se disputará mañana desde las 9.00. El conjunto galo accedió a esta instancia tras superar ayer 89-79 a Estados Unidos, que no perdía un partido con totalidad de jugadores NBA en su plantilla desde la semifinal del Mundial de Japón 2006 ante Grecia. Las figuras de Francia fueron Evan Fournier (22 puntos), Rudy Gobert (21 y 16 rebotes) y Nando De Colo (18); mientras que para los estadounidenses sobresalió Donovan Mitchell (29). En la previa a esta Copa del Mundo, Argentina y Francia se midieron en un partido amistoso disputado en Lyon, donde los galos se impusieron claramente por 77 a 58 (foto). Posteriormente al triunfo de Francia, en el partido que cerró los Cuartos de Final del Mundial, Australia (con 24 puntos de Patty Mills) venció 82-70 a República Checa y de esa manera se transformó en el rival de semifinales de España (mañana a las 5.00, hora argentina). En tanto, los cruces para definir las ubicaciones del 5º al 8º puesto serán: Serbia vs Estados Unidos y Polonia vs República Checa. YA ENTRENA EN JAPÓN El Seleccionado Argentino de Rugby ya se encuentra instalado en Fukushima, donde realizó ayer su primera jornada de entrenamiento en Japón a 10 días de su debut en la Copa del Mundo ante Francia. El plantel estará en Fukushima hasta el próximo miércoles y luego viajará a Tokio para pensar en el choque ante el seleccionado galo, pautado para el 21 de septiembre a las 4.35. ¿DJOKOVIC A QUIRÓFANO? El serbio Novak Djokovic, número 1 del ranking ATP, podría perderse lo que resta de la temporada debido a la lesión en el hombro que arrastra desde el Masters 1000 de Cincinnati y que le impidió jugar con normalidad el US Open, el cual abandonó en los octavos de final en su partido frente al suizo Stanislas Wawrinka. Para resolver este problema, "Nole" pasaría por el quirófano y, así, no tendría actividad en lo que resta del año, por lo que muy probablemente termine cediendo su lugar en lo más alto del ranking a manos del español Rafael Nadal. SUSPENDIDO DE POR VIDA El tenista brasileño Diego Matos fue suspendido de por vida por la Unidad de Integridad del Tenis (UTI) por arreglar los resultados de 10 partidos en certámenes ITF disputados en Brasil, Sri Lanka, Ecuador, Portugal y España en 2018. Además, recibió una multa de 125 mil dólares y deberá devolver ganancias ilícitas por otros 12 mil dólares.

