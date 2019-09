La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/sep/2019 Breves: Fútbol







GOLEÓ ARGENTINA Con un primer tiempo de altísima efectividad ofensiva, la Selección Argentina le ganó 4-0 a México en el amistoso que disputaron en el estadio Alamodome de San Antonio. Lautaro Martínez anotó por triplicado, mientras que Leandro Paredes completó el cuarteto de penal. La formación titular del combinado nacional fue la siguiente: Esteban Andrada; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Marcos Acuña; y Lautaro Martínez. Luego ingresaron: Leonardo Balerid, Roberto Pereyra, Nicolás Domínguez, Manuel Lanzini, Paulo Dybala y Adolfo Gaich. MÁS AMISTOSOS Además del triunfo argentino, en la noche del martes también jugaron: Ecuador 3-0 Bolivia, Estados Unidos 1-1 Uruguay, Colombia 0-0 Venezuela, Honduras 2-1 Chile y Brasil 0-1 Perú. EL MENSAJE DE MESSI El argentino Lionel Messi habló en exclusiva con el diario Sport y aclaró que no tiene pensado irse del Barcelona a pesar que, por contrato, puede abandonar la institución "gratis" a partir de 2020. "Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar. Y quiero ganar con este club", aseguró el rosarino, quien todavía no pudo debutar en la temporada por una lesión en el sóleo. BLANDI NO LLEGARÍA En la práctica de fútbol que desarrolló ayer Juan Antonio Pizzi, el delantero campanense Nicolás Blandi no fue parte del equipo titular, dado que todavía está en proceso de rehabilitación de la lesión muscular que sufrió en el partido de la fecha pasada ante Unión de Santa Fe (por ello fue reemplazado en el entretiempo). Su lugar sería ocupado por el paraguayo Adam Bareiro. El Ciclón visita a Colón el sábado desde las 17.45 horas. RACING SE PREPARA La primera prueba que tendrá el Gimnasia y Esgrima de La Plata de Diego Maradona será el último campeón de la Superliga: Racing Club. Y para este encuentro que se jugará el domingo desde las 11 de la mañana, el DT de La Academia, Eduardo Coudet, recuperaría a dos lesionados: Marcelo Díaz (sobrecarga muscular) y Darío Cvitanich (molestias en la rodilla). Así, el "Chacho" sólo aguarda ahora por el regreso de Matías Zaracho, quien fue parte del Seleccionado Argentino en los amistosos disputados en Estados Unidos. DOS A LA PAR Juan Fernando Quintero y Leonardo Ponzio fueron las dos grandes noticias que tuvo el entrenamiento matutino de River este miércoles en Ezeiza. Más allá de estar a la espera del alta médica, ambos trabajaron a la par de sus compañeros y sueñan con llegar al 100 por ciento al cruce con Boca de la semifinal de la Copa Libertadores (1º y 22 de octubre). Antes, este sábado desde las 20 horas, el Millonario visitará a Huracán en Parque Patricios por una nueva fecha de la Superliga. PRIMERA NACIONAL La quinta fecha de la divisional comenzará esta noche con el duelo que protagonizarán Belgrano (5 puntos) y Temperley (5) desde las 21.10 en Córdoba. El encuentro, correspondiente a la Zona 1, será transmitido por TyC Sports y dirigido por Andrés Gariano.

