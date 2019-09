La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/sep/2019 Innovador procedimiento para la cirugía de la glándula tiroides que no deja cicatriz







La novedosa técnica conocida por sus siglas en inglés Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA) permite extirpar la glándula tiroides y/o paratiroides, sin necesidad de realizar la incisión habitual en la piel del sector inferior del cuello. El procedimiento fue presentado en el 1º Programa Modular de Entrenamiento en Cirugía Mini Invasiva y Laparoscópica. "Hands on" organizado por el Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Austral y el Departamento de Posgrados de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. En el Hospital Universitario Austral se practicó en una paciente de 30 años una cirugía por vía transoral de un adenoma paratiroideo utilizando esta nueva técnica (TOETVA), poco conocida en nuestro medio. Se trata de un procedimiento indicado para patologías que requieran extirpar las glándulas tiroides y paratiroides en el cual el ingreso quirúrgico se realiza por la boca, permitiendo que paciente no presente a futuro una cicatriz cervical. La Dra. Ana Inés Voogd, Subjefa del Servicio de Cirugía y Cuello del Hospital Universitario Austral, asistió, como única representante de la Argentina, al curso especial de entrenamiento en esta técnica en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, en abril de 2019. Luego de la cirugía explicó que esta técnica se ideó por la necesidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que la cicatriz es siempre un estigma. La cirugía TOETVA ofrece la misma seguridad y resultados de la cirugía abierta. Basado en las cirugías mínimamente invasivas de laparoscopía, se realizan tres orificios en el surco vestibular (ubicado entre el labio inferior y la arcada dentaria). Uno de ellos contendrá la cámara y los otros permitirán que los cirujanos realicen el procedimiento quirúrgico. El procedimiento está dirigido a pacientes que padezcan nódulos benignos hasta 6 cm., adenomas de paratiroides localizados, nódulos indeterminados y/o carcinomas de tiroides chicos. La recuperación de los pacientes es rápida y requiere el mismo seguimiento que el tratamiento convencional". El Hospital Universitario Austral es el primer centro privado del país en realizar el procedimiento, y uno de los primeros de la región.



Innovador procedimiento para la cirugía de la glándula tiroides que no deja cicatriz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: