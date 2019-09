La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/sep/2019 Día Internacional de Acción Contra la Migraña: ¿cómo reconocer la migraña infantil?







La migraña es actualmente la causa más importante de cefalea en edad pediátrica. "Esta patología es un tipo especial de dolor de cabeza, una enfermedad crónica con manifestaciones episódicas que se repiten en el tiempo con características bastante concretas que las diferencian de las cefaleas comunes", detalla la Dra Cecilia Avancini, Jefa de Pediatría de vittal. En el caso de los más chicos, su prevalencia se incrementa con la edad: en niños de 3 a 7 años, el porcentaje es de 1 a 3%, en cambio, en adolescentes, aumenta a un porcentaje entre 8 y 23%. En cuanto a las causas, no se conocen los motivos exactos, aunque se sabe que está relacionada con dilataciones y espasmos de las arterias cerebrales. "Existe un componente genético considerable, ya que lo normal es que haya antecedentes de migraña en la familia del niño que la padece, y otro componente ambiental, ya que son múltiples los factores que pueden desencadenarla", describe la Dra Avancini. Algunos de esos factores son el estrés, la fatiga, el mal dormir, la deshidratación. Según la doctora de vittal, la sintomatología principal es: - Cefalea: De característica uni/bilateral, frecuentemente frontal, puede durar horas. Es pulsátil (dolor con cada latido del corazón), de intensidad moderada a severa, y empeora al moverse el niño. Se alivia con el sueño. - Puede presentar intervalos asintomáticos. - En la migraña clásica existe un período previo denominado aura en el que se suelen ver destellos de luz u otros signos que el niño constata antes del inicio del dolor de cabeza. - En niños pequeños puede presentarse con episodios recurrentes: vómitos, vértigo, tortícolis, dolor abdominal. ¿Cómo combatirla? "Se suelen utilizar tratamientos analgésicos como el paracetamol o ibuprofeno, pero no se debe demorar la administración del analgésico", asegura la especialista. También es fundamental el reposo en lugar oscuro y silencioso. Sin embargo, a veces estas medidas pueden no ser suficientes: "en caso de que existan vómitos asociados e intensos dolores que persistan, el neurólogo infantil puede prescribir algún fármaco para prevenir la aparición de nuevos episodios de migraña, pero hay que tener en cuenta que la medicación siempre debe estar controlada por un profesional", concluye la Dra Avancini, Jefa de Pediatría de vittal.



