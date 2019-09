La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/sep/2019 Mar de soja sobre ruta 6







Un camión cerealero perdió casi la totalidad de su cargamento entre San Cayetano y Boch. Un auto mordió el cordón del cantero central y volcó. Fue ayer, a primera hora de la madrugada cuando un camión cerealero que transitaba por Ruta 6 rumbo a Zárate comenzó a perder su carga de soja a la altura del puente del arroyo La Cruz, y un mar de cereal se extendió desde San Cayetano hasta la rotonda del barrio Boch, sin que el chofer se anoticiara de lo sucedido. Aparentemente, la puerta de trasera de la caja del camión se abrió por una ya ostensible diferencia de nivel que hay entre el puente y la ruta propiamente dicha.En plena noche, varios automovilistas se entraron literalmente patinando sobre la soja, experimentando trompos o yéndose a la banquina. Así, dos mujeres y un menor que circulaban en un Nissan Search y se dirigían al barrio San Cayetano, mordieron el cordón del cantero central y terminaron volcando sobre la mano a Campana.Una de las mujeres tenía un importante corte en la cabeza, y los tres accidentados fueron trasladados al Hospital San José por móviles del SAME y la una unidad de rescate de Bomberos Voluntarios.De operativo participaron también personal de Tránsito, Comando Patrulla Campana, Policía Vial, y Defensa Civil, cuyo personal trabajó intensamente para despejar la ruta a lo largo de varios kilómetros. Había pasado más de una hora desde el accidente, cuando el camionero fue localizado por las autoridades. TAMBIÉN EL LUNES Un episodio de similares características tuvo lugar el lunes por la tarde cuando, en el mismo puente, una de las puertas laterales de la caja de otro camión se abrieron, derramándose sólo una parte del cargamento de soja sobre la Ruta.Fruto del episodio, fue a los pocos minutos que una mujer perdió el control del Chevrolet Corsa que manejaba, describiendo un trompo para finalizar sobre un refugio de cemento emplazado en la parada de colectivos del barrio San Cayetano. Si bien no presentaba lesiones de gravedad, por prevención, la conductora fue trasladada al Hospital San José por un móvil del SAME. Al igual que ayer, con la colaboración de Comando Patrulla, Policía Vial y personal de Tránsito de la Municipalidad, Defensa Civil se hizo cargo de despejar la ruta.

Iban a San Cayetano. El Nissan mordió el cantero y terminó volcado en la mano contraria.





La soja derramada se extendía desde San Cayetano hasta el barrio Boch.



Mar de soja sobre ruta 6

