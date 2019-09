La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/sep/2019 Tenia 14 años y la torturaron en Campana















María era la más joven de un grupo juvenil de la Parroquia Nuestra Sra, del Carmen de Zárate Fue durante la última dictadura. María Graciela Pascualatti declaró ayer por la mañana en el Juzgado Federal Nro. 1 de San Martín por el tramo correspondiente al Área 400 de la Megacausa Campo de Mayo sobre delitos de lesa humanidad. "Me preguntaban idioteces… ¿qué iba a saber yo con14 años qué era un nombre de guerra? Después, me hacían adivinar. Me decían cosas tales como: Si vas a la panadería y no comprás pan flauta, ¿qué pedís? ¿Felipe? les dije yo…" María Graciela Pascualatti tenía 14 años cuando vivía en Zárate junto a sus padres y fue detenida ilegalmente el 12 de diciembre de 1976 por la noche, en su propia casa. Se la llevaron encapuchada. Fueron 24 horas de terror en la ex Fábrica de Tolueno Sintético de nuestra ciudad. No la golpearon. Pero durante parte del interrogatorio, fue sometida a la tortura por asfixia denominada ´submarino´. "Me pusieron de rodillas delante de una bañadera y me sumergían la cabeza mientras me hacían preguntas. Uno de ellos me dijo que si no hablaba, además, me iban a pegar en el estómago, y así iba a empezar a tragar agua…" Pascualatti se quebró varias veces durante su testimonio de ayer y pedía disculpas, literalmente, como aquella niña fue. "Escuchaba gritos y ruidos. Pensaba que eran grabaciones, no sabía… al final les dije cualquier cosa para que me dejaran tranquila. Después supe que por lo que dije, a Claudia y Oscar, (sus amigos del grupo parroquial a quienes los habían secuestrado la misma noche), les pusieron alambres en los pies y les pasaron electricidad". Pascualatti era la más joven de un grupo juvenil de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. En ese grupo se encontraba Mario Omar Paluci, a quien María Graciela le reconoció la voz aquella noche cuando lo escucho pedir ir al baño, y se encuentra desaparecido. Mario tenía 17 años cuando fue secuestrado la madrugada del 8 de diciembre de 1976. 4 días después, secuestraron a otros 3 integrantes del grupo parroquial. "Después de lo sucedido, nos volvimos a juntar con Claudia y Oscar una vez más. Dijimos que nunca más íbamos a hablar del tema. No entendíamos por qué Mario dio nuestros nombres". Habiendo estudiado en el Colegio Nacional de Zárate, se formó políticamente en la militancia estudiantil secundaria. Participaba en tareas sociales y culturales en el Ateneo Cultural Gral. San Martín del barrio Villa Massoni, e integraba el grupo de jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, durante el sacerdocio del Padre Jorge Breazú, quien falleció años atrás. "Estuve con los ojos vendados todo el tiempo, pero cuando terminó todo y me llevaban para liberarme, levanté la cabeza y por debajo de la venda pude ver una puerta y unas ventanas. Eran iguales a las que veía cuando pasaba en tren. Además, yo escuchaba las campanadas de la iglesia de Campana que daba las horas (N. de la R.: Se refiere al reloj del Palacio Municipal). En Zárate no hay algo así. Ese lugar era el Tolueno", dijo Pascualatti quien dijo que desde entonces vive con miedo y volvió a pedir disculpas una vez mas a los jueces: "En el ’83 no me presenté a declarar en la CONADEP porque tenía miedo que esta gente vuelva y haya represalias", señaló, y agregó que vive bajo tratamiento psiquiátrico y tuvo 2 intentos de suicido a lo largo de su vida, entre otras secuelas. Hoy vive en Moreno. Cuando los abogados por la querella le preguntaron si había escuchado el término "Área 400", dijo no saber a qué se referían. Entre los testigos indagados ayer, también se encontraban una hermana y un ex compañero de militancia de la Juventud Peronista de Carlos Martín Gatica quien tenía 24 años cuando fue detenido en una vivienda sobre la calle Moreno, esquina Balbín, en Campana. Oriundo de Mercedes, y dadas las tensiones políticas de la época había llegado a nuestra ciudad hacía dos meses. Trabajaba en un taller mecánico y volvía a su pueblo los fines de semana a visitar a su esposa. Fue detenido la noche del viernes 15 de octubre de 1976 y continúa desaparecido. Antes de escuchar la audiencia, alumnos de la facultad de Derecho sede Zárate de la Universidad de Lomas de Zamora pudieron dialogar con Ciro Annicchiarico, uno de los abogados de la querella en representación de la Secretaría de DD.HH. de la Nación y con la Fiscal Paula Mañueco. Los estudiantes fueron acompañados por la Dra. Mariana Quiroga Ferreres, integrante de la Comisión de DD.HH. del Colegio de Abogados Zárate Campana y docente de esa facultad.





Pascualatti ayer en San Martín, junto a Luisa Giménez, quien dio testimonio del secuestro y desaparición de su padre, Luis Giménez, delegado de la fábrica ex Meteor de Zárate, en 1977.





Alumnos de la facultad de Derecho sede Zárate de la Universidad de Lomas de Zamora asistieron de la audiencia de ayer.



