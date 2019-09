La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/sep/2019 Correo de Lectores

Por Cristina Blotta







Sr. Director: Según La Autentica Defensa en el día de hoy (por ayer) se entregaban las lámparas bajo consumo en el CAPS de San Jacinto a donde concurrí a las 11,30 hs. Cuando le informo a la enfermera el motivo de la visita asombrada me responde que ella no sabe nada, que la vez anterior si había recibido volantes informativos. Me surgen muchas preguntas pero quién miente El Gran Bonete y las lámparas? Cristina Blotta DNI 6.295.489



Correo de Lectores

Por Cristina Blotta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: