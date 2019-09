La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/sep/2019 Calendario Maya - Año Mago 1:

Noche 11 - Energía del Viernes 13/09/2019 - Trecena del Caminante del Cielo

La Noche es soñar, purificar procesos, entrar en el inconsciente y alcanzar el ideal reconociendo abundancia en nuestro interior. Imaginación, grandes quimeras. Kin 63- Noche 11, autoguia. Esta energía en tono de liberación viene a ayudarnos a sacar los miedos que tenemos a soñar. Nos predispone para que podamos correr todos los obstáculos que aparecen en nuestro camino interno que nos impide alzarnos con nuestro sueños. La Noche representa además de la abundancia, los miedos más profundos que tenemos y muchas veces ni siquiera están reconocidos. En este proceso de exploración que nos propone el Caminante, saber a qué le tememos, que nos paraliza, nos estanca, nos frena, y poder saber si tenemos las herramientas suficientes para sacarlos del paso nos va a aportar una sensación de liberación importante. A veces tememos estar solos, otras veces que no nos quieran, muchas otras tememos enamorarnos. Aunque parezca increíble nos encontramos también con miedo al triunfo, a ser felices y que eso no dure para siempre, miedo a perder, miedo a ganar y no poder sostenerlo. Hay tantos miedos!! El Caminante nos subió a este trayecto de exploración que estamos cursando desde hace 11 días, y hoy nos toca trabajar con esos miedos, soltarlos y liberarnos de ellos. La Noche también es abundancia, interna y externa, o sea abundancia material. Qué lindo es poder soñar abundancia sin miedos! Qué lindo es soñar y querer que esos sueños se hagan realidad. Soñar nos libera. En los sueños no hay límites, todo es posible. Hoy los invito a soñar despiertos. Porque la vida es un sueño.... Y los sueños pueden hacerse realidad. BONUS SAHUMADO: Este sahumo era ofrecido al espiritu de la abundancia para abrir el corazón y para atraer la riqueza. Sahumar cedro, diente de león, rosas, lavanda, canela Buen Viernes abundante para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

