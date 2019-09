Efemérides del día de la fecha: 13 de Septiembre

DÍA DEL BIBLIOTECARIO

Fue establecido en el año 1942 por el Congreso de Bibliotecarios celebrado en Santiago del Estero, posteriormente, en el año 1954, se instituyó a nivel nacional mediante la sanción del Decreto N°17.650/54. En este día se conmemora la publicación del artículo "Educación", redactado por Mariano Moreno, en la "Gaceta de Buenos Aires" en el año 1810; en el mismo se anunciaba que la Junta de Mayo había creado la Biblioteca Pública de Buenos Aires y se nombraba como bibliotecarios a Fray Cayetano Rodríguez y el Dr. Saturnino Segurola.







MIGUEL ÁNGEL EMPIEZA A ESCULPIR LA ESTATUA DE DAVID

Denominado "El Gigante", aquel enorme bloque de mármol proveniente de Carrara estaba destinada a convertirse en una magnifica escultura de David, héroe israelita que venció al gigante Goliat, por las habilidosas manos del artista Miguel Ángel Buonarroti. Sin embargo, éste último no fue el primero que trató de esculpirlo con sus herramientas, anteriormente, Simone da Fiesole lo había estropeado con su inexperiencia e impaciencia provocando que encargados de la Catedral Santa María del Fiore abandonaran al bloque por años; pasaría el tiempo y dos artistas más aceptarían el desafío de esculpirlo, Agostino di Duccio y Antonio Rossellino, que lo único que consiguieron fue hacerle fisuras y realizar partes que, sea por enojo o frustración, quedaron inconclusas. Esto exasperó a las autoridades de la Opera del Duomo que se pusieron a buscar un artista que pudiera concluir la obra; como en ese entonces Miguel Ángel estaba comenzando a tener renombre por su obra "La Piedad", escultura en la que la Virgen María sostiene a Jesús muerto, fue convocado para llevarla a cabo: "cuando volví, me encontré con que era famoso. El consejo de la ciudad me pidió que sacara un David colosal de un bloque de mármol, ¡dañado!, de casi seis metros." Así, Miguel Ángel empezó en el año 1501 y luego de 3 años abocado a la escultura, el David fue descubierto en la Plaza de la Señoría: "vi el Ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad".

SE LANZA "SUPER MARIO BROS"

Un día como hoy en el año 1985, Nintendo lanzaba a la venta el videojuego "Super Mario Bros" para las consolas Nintendo Entertainment System. Diseñado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka y con música de K?ji Kond?, en el juego Mario y Luigi tienen la misión de rescatar a la princesa Peach que fue secuestrada por Bowser, el rey de los koopas. Previamente, Mario había aparecido como "Jump Man" en el primer videojuego de "Donkey Kong" (1981) y en "Mario Bros" (1982), videojuego en el que junto a Luigi debe mantener las tuberías limpias y luchar contra criaturas.