Vuelve la feria APAC

Edición del viernes, 13/sep/2019







Se realizará este domingo a partir de las 15 horas en el campito de Siderca, frente a la Dante, para recaudar fondos. Se venderán galletitas para perros, plantitas y preparaciones de pastelería. A su vez, se realizará una colecta de alimento para cachorros. La Asociación Protectora de Animales Campana (APAC) se fundó en el año 1987 cuando un grupo de personas rompió la indiferencia diaria hacia los miles de perros abandonados en las calles y decidió cambiar sus destinos dándoles protección, alimentación y un hogar. Comenzaron en un predio del Barrio Lubo que, con los años, quedó chico para la cantidad de animales que llegaban a diario; por esto, en el año 1995, el Municipio colaboró con la Asociación entregándole el predio en el Barrio Los Nogales donde actualmente se encuentran. Su presidenta, María Cristina Ponce de León, comenzó en APAC por su amor incondicional hacia los animales: "mi debilidad son los animales, los adoro. Me hace feliz ayudarlos y saber que estoy haciendo algo útil por ellos". El refugio acoge a 120 animales que son cuidados por los voluntarios que limpian los caniles, les controlan el agua, los alimentan, los revisan, medican a los que lo necesitan y los acompañan con juegos y caricias: "se les da la seguridad de que estén protegidos, limpios, alimentados todos los días además tratamos de que encuentren un hogar responsable" agrega Ponce de León. Para poder mantenerlo, APAC se apoya en la comunidad de socios que colaboran mensualmente y en las personas que donan bolsas de alimentos, aun así, esto no alcanza por lo que realizan emprendimientos como la preparación artesanal de galletitas para perros, especieros, plantitas y demás para poder recaudar fondos: "no mezclamos los gastos de la comida con los del veterinario". Últimamente el refugio está recibiendo muchos cachorros en pésimas condiciones que deben ser tratados inmediatamente por veterinarios de manera que para cubrir estos gastos APAC va a realizar una feria en el campito de Siderca, frente al Colegio Dante Alighieri, el domingo 15 a partir de las 15 horas; se van a vender galletitas para perros, preparadas sin agregados químicos, bandanas para perros, plantitas y preparaciones de pastelería dulces y saladas para todos los gustos; además, se realizará una colecta de alimentos para cachorros que puede ser de marca Pedigree, Dog Chow o similares.

Los perros de APAC disfrutando el sol. "Se les da la seguridad de que estén protegidos, limpios y alimentados todos los días" asegura Ponce de León.





Se venderán preparaciones de pastelería dulces y saladas.



