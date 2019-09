La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/sep/2019 Agenda Cultural:

GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Arte y Otra Cosa (Castelli 532, Campana). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). El Galpón de las Ciencias (Perón y Las Heras, Garín). Fórum Cultural (Pellegrini 1051, Zárate). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imágen (Brown 251, Zárate). La Última Puerta (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES Bisellia: A las 21 sonará el blues con "No Va Más" acompañados de Juan Ibaldi y "Los Monos Perversos". Luego de medianoche será el turno de "Feria Americana" junto a "Cinco Notas". Fórum Cultural: A las 20 habrá "Noche de Boleros" con el Negro Falótico. Entrada gratuita. Pachamama: A las 22 se estará proyectando "Mononoke", la princesa de los espíritus vengadores. Habrá cena solidaria con pizza libre. Wakisiri: Habrá taller de iniciación al malabar de 16:30 a 18:30. La entrada es a la gorra. SÁBADO Almacén Cultural: Estará la exhibición "Pequeños pasos, infinitos senderos", de María Inés Presti desde las 19:30. Arte y Otra Cosa: A las 21 se proyecta "El Resplandor" de Stanley Kubrick con entrada libre y gratuita. Bisellia: A las 21 se presentan "Los Hnos García y el Güyrá cantor" junto a "Grupo De Raíz". Después de medianoche es el turno de "Bendice" y "Mentes Ácidas". El Galpón de las Ciencias: Vas a poder recorrer 15 stands para aprender de ciencias y matemáticas de forma divertida e interactiva. También vas a poder probar visores 3D, telescopios y juegos de ilusión óptica. El lugar está abierto de 11 a 18. Fórum Cultural: A las 16 estará "Aymará: en busca del Origen". Después, a las 21 se presenta "CEPO: Centro Experimental Para Oscuros". Entrada libre y gratuita. Fratello´s: A las 23 se presenta "La Corona del Bufón" junto a "Los Naturalmente" y "Ojos de Fuego". La entrada costará $100. Imagen: Llega el segundo unipersonal del comediante Nicolás de Tracy. La Última Puerta: Comienza el ciclo "Cuarthote" con Catalina Pérez Thomsen (voz y guitarra acústica), Emmanuel Leguizamón (bajo), Juan Ignacio Lintridis (percusión) y Augusto Pérez Thomsen (voz y guitarra eléctrica). Además se presenta Justina Sola y Santiago Capece. Mauri´s Bar: A la medianoche se presenta "Andando Descalzo" con "Dr. Prófugo como banda invitada. SuperFreak_ El bar festeja 9 años de vida con bandas homenaje a "AC/DC", "Nirvana" y "Red Hot Chili Peppers". Teatro Pedro Barbero: A las 20 se presenta la obra del taller de teatro y comedia musical de Gustavo Dappiano "Aquí no hay quien viva". Las función será a las 20 y las entrada en la dirección de Cultura, San Martín 373, 1º piso (de 8 a 14). Entradas disponibles desde mañana en la dirección de Cultura, San Martín 373, 1º piso (de 8 a 14) Wakisiri: Llega el multiinstrumentista Juan Martín Medina con Federico Pecchia como invitado. El espectáculo empieza a las 21 y la entrada es al sobre. 17 Unidos: Llega "banda XXI". DOMINGO Almacén Cultura: Desde las 19 estará la obra "Sencillo pero complicado", una comedia apta para todo público. La entrada es libre y gratuita. Bisellia: Habrá tango con Javier Marizaldi, Juan Martinez, Avena y "Alejandro Swarcman Trío" El evento comienza 20:30. El Galpón de las Ciencias: Vas a poder recorrer 15 stands para aprender de ciencias y matemáticas de forma divertida e interactiva. También vas a poder probar visores 3D, telescopios y juegos de ilusión óptica. El lugar está abierto de 11 a 18. Fratello´s: De 18 a 23 se presentan "Off Silence", "Respeto" y "No Hay Opción". La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde. Teatro Pedro Barbero: A las 20 se presenta la obra del taller de teatro y comedia musical de Gustavo Dappiano "Aquí no hay quien viva". Las función será a las 20 y las entrada en la dirección de Cultura, San Martín 373, 1º piso (de 8 a 14).

Este sábado se presenta “Cuarthote" el grupo de los hermanos Pérez Thomsen, en “La Última Puerta".

