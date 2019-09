La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/sep/2019 Primera Nacional:

FECHA EN MARCHA La quinta fecha de la Primera Nacional se abrió anoche, con el duelo que sostenían Belgrano y Temperley en Córdoba, al cierre de esta edición. En tanto, hoy se disputarán otros dos partidos de la Zona 1: desde las 19.10, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Ferro Carril Oeste; mientras que a partir de las 21.10, Estudiantes de Buenos Aires (único equipo que está perfecto en el torneo) jugará como local frente a Deportivo Morón. SARMIENTO, CON UNA DUDA En Junín, el DT Iván Delfino tendría una sola duda para recibir a Villa Dálmine: debe decidir entre Maximiliano Fornari (recuperado de una molestia muscular) o Sergio Quiroga para reemplazar al lesionado Francisco Molina en la izquierda del mediocampo. De cualquier manera, se trata de dos jugadores de características ofensivas. En consecuencia, la probable formación de Sarmiento para mañana sería: Manuel Vicentini; Lautaro Geminiani, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Claudio Pombo, Fornari o Quiroga; Ariel Cólzera y Pablo Magnín. La sobrecarga que arrastraba Matías Ballini se transformó en un "desgarro menor" en el sóleo, según explicó ayer el DT Lucas Bovaglio, quien para reemplazarlo modificará el esquema táctico: habrá "doble 5" para enfrentar mañana a Sarmiento. La duda sería Brizuela o Carrizo. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento antes del partido que afrontará ante Sarmiento como visitante por la quinta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. Será por la mañana, antes del almuerzo que compartirán los 18 convocados que, posteriormente a esa comida, partirán rumbo a Junín, donde quedarán concentrados con vistas al duelo de mañana a las 15.30 horas en el estadio Eva Perón. Y en esa delegación no estará el capitán Violeta, Matías Ballini, quien en la fecha pasada debió abandonar el encuentro ante Gimnasia de Mendoza en el arranque del segundo tiempo afectado por lo que era una "sobrecarga en el gemelo interno". Finalmente, esa molestia se transformó en un "desgarro menor" en el sóleo, una lesión que le demandará una recuperación de "algunas semanas", según contó ayer Lucas Bovaglio. "El sóleo es un músculo un tanto engañoso, por lo que no queremos apresurarlo, porque un error puede llevar a extender los plazos de recuperación", agregó el entrenador en la conferencia de prensa que brindó en la previa al duelo con Sarmiento. Y para reemplazar a Ballini, el DT tiene decidido modificar el esquema: en Junín no presentará el marcado 4-3-3 de las primeras cuatro fechas, sino que utilizaría un esquema con "doble 5". Podría ser un 4-2-3-1, como en el segundo tiempo frente a Gimnasia de Mendoza. O un 4-4-2 si considera que debe tomar mayores recaudos en los costados debido a que Sarmiento ha formado en ocasiones con dos jugadores desequilibrantes como Gabriel Graciani (ex Colón e Independiente, entre otros) y Maximiliano Fornari (de último paso por Los Andes) en las bandas. "Matías es importante cualquiera sea el rival y cualquiera sea el escenario. Es uno de los referentes del plantel, es la voz de mando, quien ordena la presión. No es un jugador fácil de sustituir", resaltó Bovaglio sobre la modificación obligada que debe realizar. Las posibilidades que maneja para ese "doble 5" que sustituiría al capitán son dos. Una combinación sería la de Nicolás Del Priore y Facundo Affranchino, quienes trabajaron en esa zona tras la salida de Ballini ante Gimnasia (M) y conformaron al cuerpo técnico. La otra pasa por el ingreso de un mediocampista de mayor despliegue como Cristian Carrizo, el juvenil de 20 años que llegó desde Ferro, quien le ganó la pulseada a Federico Recalde para este compromiso. Así, la probable formación de Villa Dálmine para mañana sería: Juan Manuel Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Facundo Affranchino; Fabricio Brener, Carrizo o Brizuela, David Gallardo; y Catriel Sánchez. El resto de los convocados para viajar hoy a Junín son: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Sergio Díaz (primera citación para el marcador central), Matías Ramírez, Álvaro Veliez y Marcos Arturia. "El plantel está con ilusión. Creo que este partido nos agarra en un buen momento. Los resultados positivos ayudan a la confianza de este equipo que, sigo remarcando, todavía está en proceso de formación. La medida de este sábado es la ideal para ratificar este buen momento: Sarmiento será una buena prueba para saber dónde estamos parados", comentó Bovaglio sobre la actualidad de su equipo. Además, el entrenador tuvo elogios para el presente del conjunto de Junín, haciendo hincapié en el proceso que viene transitando en los últimos años: "Sarmiento no solamente es el puntero ahora, sino que es un equipo que fue puntero a lo largo de las últimas dos temporadas, en las que perdió finales por el ascenso con San Martín de Tucumán, Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero. Es un rival duro, con un técnico muy capaz, con mucho oficio y que ha mantenido una base en estos últimos años".

POR LA MOLESTIA QUE ARRASTRABA, BALLINI HABÍA TENIDO QUE SALIR EN EL ST ANTE GIMNASIA DE MENDOZA

#VillaDálmine Tras el almuerzo en el Resto Bar La Catedral, la delegación partió rumbo a Junín, donde mañana enfrenta a Sarmiento. Es baja su capitán, Matías Ballini por lesión en el sóleo. pic.twitter.com/BvdZrmP915 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 13, 2019

