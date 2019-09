La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/sep/2019 Liga Campanense:

Grupo A; se oficializó la baja de Villa Dálmine y cambiaron las posiciones

















La organización del certamen dio a conocer ayer las tablas de ambas zonas con fallos contra el Violeta: se le dieron por perdidos dos partidos que había ganado y también los tres pendientes que no había disputado. El Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol había iniciado con 22 equipos divididos en dos zonas de 11, pero rápidamente esos números sufrieron bajas: pasaron a ser 20 repartidos en dos de 10 después de las bajas de Deportivo Río Luján en el Grupo A y de Puerto Nuevo en el Grupo B. Y ahora se suma otra salida que genera un cimbronazo en la organización, dado que Villa Dálmine también se ha retirado del certamen. La situación se habría desencadenado después de dos reclamos de puntos contra el Violeta por mala inclusión de jugadores (juveniles que no estarían en la lista de buena fe). Las protestas fueron realizadas por Mega Juniors y Malvinas y tras prosperar en el Tribunal de la Liga habrían motivado cierto desencanto en Mitre y Puccini, que se sumó a otras situaciones de espacio y disponibilidad de jugadores que venía arrastrando para presentarse con normalidad en el certamen. De hecho, Villa Dálmine suspendió sus encuentros ante El Junior y Defensores de La Esperanza. Ayer, al conocerse las tablas oficiales del campeonato y aunque no hubo una oficialización de la situación, quedó en claro que la organización le dio por perdido los partidos frente a Mega Juniors (el Violeta había ganado 3-2) y Malvinas (4-3) y también los pendientes ante El Junior, Defensores de La Esperanza y Juventud Unida (había sido suspendido por lluvias en la octava fecha de la primera rueda). De esta manera, Defensores de La Esperanza se mantiene como único líder con 37 puntos, mientras que Mega Juniors (34) quedó a tres de distancia como escolta. Y en tercer lugar está ahora Deportivo San Felipe (27), aunque con tres partidos más que Lechuga (5º con 21) y uno más que Deportivo San Cayetano (6º con 21). Entre estos equipos se disputarán los tres boletos al Hexagonal Final cuando restan seis fechas para que termine esta primera fase del Torneo Oficial. Por su parte, el Violeta quedó ahora en el cuarto puesto con 25 unidades, aunque ya no volverá a sumar puntos después de una gran campaña en la que había ganado 10 de los 12 partidos que disputó (al único que no pudo vencer fue a Deportivo San Cayetano: perdió en la primera rueda e igualó en la segunda). GRUPO B En la otra zona de esta primera fase del Torneo Oficial no surgieron modificaciones con la actualización de las tablas. La Josefa y Atlético Las Campanas, que se enfrentan este fin de semana, son líderes con 32 puntos; tercero está Albizola con 29; y cuarto Otamendi con 27, pero con dos partidos menos que La Josefa y Albizola y tres menos que Las Campanas. Entre estos cuatro equipos está la principal pelea por los tres lugares que clasifican al Hexagonal Final en el que se definirá al campeón del certamen.







Liga Campanense:

Grupo A; se oficializó la baja de Villa Dálmine y cambiaron las posiciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: