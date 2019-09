La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/sep/2019 Breves: Fútbol







SUPERLIGA: PROGRAMACIÓN La sexta fecha de la Superliga comenzarán mañana sábado con cinco partidos: Arsenal vs Unión de Santa Fe (13.15), Central Córdoba de Santiago del Estero vs Defensa y Justicia (15.30), Godoy Cruz vs Argentinos Juniors (15.30), Colón vs San Lorenzo (17.45) y Huracán vs River Plate (20.00). En tanto, mañana domingo jugarán: Gimnasia (LP) vs Racing Club (11.00), Banfield vs Talleres (13.15), Rosario Central vs Newells (15.30), Independiente vs Lanús (17.45) y Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata (20.00). Mientras que el lunes se cerrará con Aldosivi vs Patronato (19.00) y Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán (21.10). GALLARDO VA CON TODO River Plate informó ayer la lista de convocados de Marcelo Gallardo para enfrentar mañana a Huracán por la sexta fecha de la Superliga y en dicha nómina aparecen todas las figuras que el DT tiene hoy a disposición, incluyendo a los ocho jugadores que estuvieron convocados en sus respectivas Selecciones en el marco de la fecha FIFA de septiembre. El partido en Parque Patricios se jugará este sábado a las 20 horas. EL DEBUT DE MARADONA La dirigencia de Gimnasia y Esgrima de La Plata trabaja para que el estadio cuente el domingo con tres mil lugares extras para la presentación del equipo que ahora dirige Diego Armando Maradona, que tendrá su primera vez al frente del Lobo frente a Racing Club el domingo desde las 11.00. MUNDIAL DE CLUBES La FIFA anunció que el próximo lunes se realizará el sorteo de la próxima edición del Mundial de Clubes, que se llevará a cabo en Qatar a partir del 11 de diciembre. El acto será en la sede la FIFA en Zurich (Suiza) y estará encabezado por el ex futbolista inglés Michael Owen. El ganador de la Copa Libertadores, que saldrá de River, Boca, Gremio o Flamengo, arrancará su participación en semifinales, al igual que Liverpool de Inglaterra, campeón de la Champions League. El resto de los participantes serán Al Sadd, de Qatar (anfitrión); Esperance, de Túnez, por África; Hienghene Sport, de Nueva Caledonia, por Oceanía; y Monterrey, de México, por Concacaf. También resta definirse el cupo de Asia que se conocerá en las finales del 9 y 24 de noviembre. PRIMERA B METRO La sexta fecha del Torneo Apertura se abrirá hoy cuando Tristán Suárez reciba a Colegiales desde las 15.30 horas. El conjunto de Ezeiza es el único líder del campeonato con 11 puntos, uno más que Los Andes, Defensores Unidos y Villa San Carlos. PRIMERA D La segunda fecha del Torneo Apertura de la divisional comenzará esta tarde cuando Atlas reciba desde las 15.30 horas a Defensores de Cambaceres en General Rodríguez. En la primera jornada, ambos clubes salieron victoriosos: el Marrón venció 1-0 como visitante a Centro Español, mientras que el conjunto de Ensenada derrotó 1-0 como local a Argentino de Rosario.



