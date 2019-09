La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/sep/2019 Breves: Polideportivas







POR OTRO GOLPE La Selección Argentina de Básquet enfrenta hoy desde las 9.00 a Francia en una de las semifinales del Mundial de China. Después del gran triunfo ante el poderoso Serbia, los dirigidos por Sergio Hernández buscarán seguir escribiendo su historia y alcanzar el partido por el título ante un rival que también tiene mucho talento y capacidad atlética y que llegó a esta instancia tras eliminar a Estados Unidos. "Estamos con mucha ilusión. Contentos, pero no conformes. Este equipo quiere siempre un poco más. Vamos a usar esa alegría que tenemos y esa ilusión de seguir adelante como motor para dar el 100% y poder llevarnos el partido", expresó el entrenador argentino en una entrevista con Sportia. La otra semifinal se disputaba en el primer turno de este viernes: desde las 5.00, España se medía ante Australia para definir al primer finalista del certamen. En tanto, ayer comenzaron a jugarse los repechajes por el quinto puesto: Serbia venció 94-89 a Estados Unidos, mientras que República Checa superó 94-84 a Polonia. Así, serbios y checos jugarán mañana sábado por el 5º puesto, mientras que Estados Unidos (en su peor actuación histórica con un equipo totalmente NBA) se enfrentará a República Checa por el 7º lugar. EL MADRID QUIERE NBA El Presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, sorprendió en las últimas horas en una revelación que le hizo a los dirigentes de la institución: el pedido para que el equipo de básquet del club pueda competir en la NBA. "Hemos jugado muchos partidos intrascendentes y es mejor jugar menos, pero mejores. Hemos explorado la opción de la Liga europea y tengo la ilusión de ver al Madrid en la NBA. He pedido que nos incluyan en la Conferencia Este, pero dicen que está lejos", sostuvo el presidente del Merengue, que confirmó contactos con la liga estadounidense. Actualmente, el Real Madrid cuenta en sus filas con tres jugadores argentinos: los bases Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola y el alero Gabriel Deck. VUELVE DEL POTRO Juan Martín Del Potro subió un nuevo video a sus redes sociales en el que se lo ve en pleno entrenamiento de cara a su regreso al circuito profesional en el ATP 250 de Estocolmo. El tandilense se recupera de una fractura en la rótula de su rodilla izquierda y no juega desde el 19 de junio, cuando superó al canadiense Denis Shapovalov por 7-5 y 6-4 en la primera ronda del ATP 500 de Queen´s. El certamen sueco se desarrollará del 14 al 20 de octubre y la idea de "Delpo" es regresar a las canchas en ese torneo y luego participar en el ATP 500 de Viena. VOLEY: SUDAMERICANO En su tercera presentación en el Campeonato Sudamericano, la Selección Argentina Masculina de Vóley perdió ayer 3-1 frente a Brasil (25-23, 25-21, 18-25 y 25-21) y así quedó en el segundo puesto del Grupo A, por lo que en semifinales jugará hoy frente al ganador del Grupo A, el local Chile. Antes de la derrota ante Brasil, el combinado nacional dirigido por Marcelo Méndez (que no citó a sus principales figuras) había superado 3-0 tanto a Ecuador como Colombia. GEIJO CAMPEONA La nadadora Pilar Geijo se coronó pentacampeona del circuito Ultra Marathon Swim Series (Mundial de Aguas Abiertas) al terminar en el 4º puesto de la mítica Macri-Nápoles luego de completar los 36 kilómetros con un tiempo de 7h50m54s. Anteriormente, la porteña había conquistado este título en 2010, 2011, 2014 y 2015.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: