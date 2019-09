La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/sep/2019 Automovilismo:

El año pasado, el piloto de nuestra ciudad sufrió un tremendo accidente en el autódromo sanjuanino. Este fin de semana volverá a afrontar el circuito en el marco de la octava fecha de la temporada 2019. "Siempre es difícil volver a una pista donde tuviste un accidente de semejante magnitud. Me he preparado mucho", contó al respecto. En julio del año pasado, el campanense Matías Milla llegó a San Juan para la sexta fecha de dicha temporada del Súper TC2000 repleto de expectativas porque iba a contar con auto nuevo y su equipo de entonces, Sportteam, había puesto mucho trabajo para que ese Citroen C4 le diera el protagonismo que tanto buscaba el piloto de nuestra ciudad. Sin embargo, el destino le terminó siendo esquivo: "Me quedé sin frenos a 220km/h", fue la explicación que brindó "el Negro" tras un accidente que asustó a todos en el autódromo El Zonda "Eduardo Copello". Su auto salió despedido del trazado durante las pruebas libres del domingo por la mañana y tras varios tumbos quedó completamente destruido. "Fui a frenar y sentí que se rompe algo y el pedal se va al fondo. Y en vez de pegar de frente tomé la decisión de tratar de cortar la chicana o que el auto pase haciendo trompo. Justo al piano de la primera chicana lo paso por arriba y me saca despedido hacia afuera, así que pego con la parte trasera", detalló aquel domingo. Poco más de un año después, Milla ya está nuevamente en El Zonda, donde se disputará la octava fecha de la actual temporada del Súper TC2000, que ahora lo tiene en el competitivo Renault Sport Team y en el quinto puesto del campeonato, después de muy buenas actuaciones y dos podios (uno en la tercera fecha en el Villicum y el otro, en la cuarta en Rosario). "Siempre es difícil volver a una pista donde tuviste un accidente de semejante magnitud y sabiendo qué se produce al quedarte sin frenos completamente. Entonces estás pensando que no vuelva a pasar. La pista mete miedo cuando, llegas pero poco a poco te vas afianzando y encontrando los límites. Yo me he preparado mucho para esta fecha y ya estoy mentalizado en volver a pelear por la clasificación", le contó Matías a Carburando. El campanense viene de ganar la Q1 y ser cuarto en la Q2 en la última fecha en San Nicolás. Sin embargo, en las finales, ha tenido que lidiar con el trabajo de ser el escudero de Leonel Pernía y Facundo Ardusso, sus compañeros de equipo que pelean el campeonato palmo a palmo con los Toyota de Matías Rossi y Julián Santero. "La posición en el equipo está definida: en mi caso, en algunas carreras he resignado un buen resultado entendiendo que la prioridad es trabajar para la marca. No tengo nada que decir en ese sentido porque está todo más que claro", señaló en declaraciones a Carburando. Finalmente, el piloto de nuestra ciudad contó sus expectativas para esta octava fecha a disputarse en el trazado sanjuanino: "Siempre he tenido un gran auto. Voy a San Juan con las mejores expectativas y sobre todo, habiendo analizado el nuevo formato de campeonato (NdR: después de la carrera de San Juan habrá modificaciones en la categoría). Hay amplias posibilidades de acá al final, por lo tanto, trataré de estar peleando por los primeros lugares". CRONOGRAMA Hoy viernes, el Súper TC2000 no tendrá actividad en pista, mientras que mañana sábado habrá dos entrenamientos: el primero a las 9.25 y el segundo a las 13.10. Luego, por la tarde se realizará la clasificación: a partir de las 16.10 la Q1, mientras que los mejores seis disputarán la Q2 desde las 16.35 horas para definir los seis primeros puestos de la largada de la final que se correrá el domingo desde las 12.00 a un total de 38 vueltas o un máximo de 50 minutos.

ASÍ QUEDÓ EL CITROEN C4 QUE MANEJABA MILLA TRAS EL ACCIDENTE CARAVANA POR LOS 40 AÑOS Este viernes se celebrarán los 40 años del Súper TC2000, desde aquel nacimiento de la categoría como Turismo Competición 2000 en el año 1979. Y el festejo será hoy en San Juan, con una caravana que comenzará a las 17 horas y que se desarrollará desde el autódromo "El Zonda" hasta el estadio Aldo Cantoni. La caravana estará compuesta por vehículos de la categoría, como pickups de apoyo, auto médico, autos de seguridad, cuatro showcars, un auto de competición de la categoría Fiat Competizione y el Toyota 86, a los que se sumarán autos y motos clásicas. De los festejos también participarán pilotos históricos como Juan María Traverso, Miguel Ángel Guerra y Henry Martín, único sanjuanino campeón de la categoría. Incluso también estarán en exposición autos legendarios del TC 2000 como los Dodge 1500 Policromáticos de "Yoyo" Maldonado y Jorge Omar Del Río; y el Peugeot 504 de Osvaldo Cocho López. Y más acá en el tiempo, se mostrará el Chevrolet Cruze de Agustín Canapino.

