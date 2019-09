Fue luego de un choque entre dos motos en una de las esquinas de la plaza del barrio Villanueva. La placita del barrio Villanueva estaba colmada de vecinos y niños en horas del atardecer, cuando en la esquina de San Lorenzo y Castilla dos motos protagonizaron un fuerte choque. La peor parte se la llevó un menor de 17 años quien llevaba su casco colocado, pero se quejaba de fuertes golpes, sobre todo en una de sus piernas. A bordo de la otra moto iban dos mujeres jóvenes, quienes en su trayectoria subieron a la vereda y rompieron el carter contra el cordón, y cayeron. Sin solución de continuidad, levantaron la moto y huyeron raudamente, dejando un hilo de aceite de varios metros tras de sí. Mientras el menor era asistido por los vecinos del lugar, llegó un móvil del SAME. Fue inmovilizado y trasladado al Hospital San José; al tiempo que efectivos del Comando Patrulla Campana asignados a la zona 5 realizaban las primeras actuaciones para dar con las evadidas. Algunos testigos aseguraban que podría tratarse de vecinas del mismo barrio.

El menor quedó tirado con fuertes golpes y fue socorrido por los vecinos. Un móvil del SAME lo trasladó hasta el Hospital.

#Dato Choque de dos motos en San Lorenzo y Castilla, plaza de Villanueva. Un joven de 17 años que iba en una moto 110 resultó con politraumatismos y debió ser trasladado por ??SAME 3, las jóvenes con la otra moto rota perdiendo aceite se dieron a la fuga, CP ?? zona 5 pic.twitter.com/GOdYbi25cF — Daniel Trila (@dantrila) September 14, 2019

Abandono de persona, tras choque en Villanueva

