Enfrentan como locales al último de la tabla, buscando mantener o extender la distancia ante sus perseguidores, Huracán y Santa Bárbara "E". El duelo de Priemra comienza a las 16.00. Por la 17ª fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano de la Asociación de Hockey de Buenos Aire (AHBA), el Campana Boat Club recibirá esta tarde en su cancha "Héctor Tallón" a Vicentinos Hockey & Rugby "B" en un partido que comenzará a las 16.00, luego de los encuentros de las divisiones inferiores, que se jugarán a partir de las 9:00, y del de la categoría Intermedia, que será a las 14:30. Será un choque entre el mejor equipo del certamen y el de peor performance: mientras el CBC está puntero en soledad con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 2 derrotas (+24 DG) en 16 partidos jugados, Vicentinos "B" aun no ganó en el torneo y apenas sumó 2 puntos por empates ante C.M. Belgrano y Hurling "C". Después, el equipo de Muñiz perdió los restantes 14 partidos, es el equipo más goleado del certamen (63) y el de peor diferencia de gol (-57). El antecedente de la primera rueda dejó una clara victoria del Boat Club por 6 a 0 con goles de Bárbara Brezzi (2), Sofía González, Camila Tenembaum, Delfina Palazuelo y María Eugenia Díaz. Esta jornada se completará con los siguientes partidos: C.A.S.A. de Padua vs. Belgrano Day School, C.M. Belgrano ´´B´´vs. Hurling ´´C´´, Huracán vs. Quilmes ´´E´´, Luján Rugby Club vs. Los Pinos, y Comunicaciones vs. Santa Bárbara ´´E´´.



DELFINA FERNÁNDEZ PALAZUELO, DELANTERA DEL BOAT CLUB.

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club exponen su liderazgo ante Vicentinos "B"

