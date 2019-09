El accidente tuvo lugar este jueves pasadas las 23 horas en Av. Varela y Salmini. El motociclista no llevaba casco y tenía un golpe en la frente. Una moto Honda y una Ford Eco Sport colisionaron este jueves a la noche en Av. Varela y Salmini. Si bien el impacto no fue de mayores proporciones, el motociclista experimentó un golpe en la frente, dado que no llevaba casco. Un móvil de Policía Científica pasaba por el lugar y los efectivos ofrecieron asistencia al herido, quien desistió de la posibilidad, mientras intercambiaba información de los seguros con el conductor de la camioneta.

Fue alrededor de las 23 de este jueves.



Sin casco, se accidentó y no quiso al SAME

