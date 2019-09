Con el objetivo de volver al triunfo para salir de la zona de descenso directo de Segunda División, el Tricolor visita a Atlético Chascomús.

Por la 21ª fecha (octava de la segunda rueda) de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana visitará esta tarde a Atlético Chascomús con la ilusión de volver a la victoria para salir nuevamente de la zona de descenso directo.

El Tricolor había conseguido ese objetivo luego de sus triunfos sobre San Miguel y Tiro Federal de San Pedro, pero en la fecha pasada cayó ante Los Cedros y volvió a sumergirse en la 13ª ubicación (los dos últimos descienden de manera directa).

Por su parte, Atlético Chascomús también pelea por la permanencia en la categoría y llega a este compromiso después de haber perdido 20-12 como visitante contra Virreyes. Sin embargo, cuenta con un antecedente positivo de la primera rueda: en nuestra ciudad, por la octava fecha, superó 33-27 al CCC.

Por esta 21ª jornada de la Segunda División también jugarán: Del Sur Rugby vs Los Cedros, Las Cañas vs Tiro Federal de San Pedro, El Retiro vs San Miguel, Mercedes vs La Salle, Gimnasia de Ituzaingó vs Club Argentino y Virreyes vs Varela Jr.