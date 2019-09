NO HABRÁ LOCK-OUT PATRONAL El Ministerio de Transporte y empresarios del sector llegaron a un acuerdo por los reclamos del sector ante la caída de subsidios, por lo que finalmente seguirá habiendo servicio nocturno de colectivos en Capital Federal y conurbano como también los domingos y feriados. "Va a seguir habiendo el mismo servicio que había", anunció a la salida de la reunión el titular de la Asociación Civil del Transporte Automotor (ACTA), José Troilo. DENUNCIA El Ministerio de Seguridad denunció ayer a Oscar Kuperman, dirigente de la Coordinadora de Unidad Barrial-Movimiento Teresa Rodríguez, por "amenazas de saqueos a supermercados". La cartera que conduce Patricia Bullrich informó que la denuncia tuvo que ver con los dichos del referente social sobre la entrega de alimentos a los comedores. "Si el Gobierno no cumple con la entrega de los alimentos a los comedores, vamos a ir a buscarlos a los supermercados porque las góndolas están llenas de mercadería y las mesas de nuestros compañeros no tienen para comer", expresó Kuperman el jueves en declaraciones periodísticas. A raíz de estas expresiones, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia por "incitación a saqueos de supermercados", un delito de orden público, que recayó en el Juzgado Federal N°11 que conduce Claudio Bonadio. RULO FINANCIERO La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó ayer la decisión de restringir la maniobra bursátil para obtener una renta en transacciones que incluyen compra y venta de pesos, dólares y títulos públicos. Lo hizo a través de la Resolución General 808/2019 publicada este viernes en el Boletín Oficial, como complemento de restricciones impuestas por el Banco Central para cortar lo que se denomina el "rulo financiero". El Central había dispuesto que quien adquiera dólares como "persona humana", deberá tenerlos en su poder durante cinco días hábiles antes de poder aplicarlos a la compra de bonos o acciones en la Bolsa de Comercio. CAÍDA DE PRODUCCIÓN Por la recesión, la producción y venta de celulares, televisores y acondicionadores de aire en el mercado local registró caídas de hasta el 71 % interanual en el primer semestre, informó ayer la Asociación de Fabricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). La entidad detalló, en un extenso informe, que en el primer semestre de 2019 la fabricación de celulares cayó un 23% respecto del mismo periodo de 2018 y el consumo de estos dispositivos bajó también un 24% interanual. Entre enero y junio se comercializaron 3,5 millones de celulares en el mercado argentino, 1,1 millón menos de unidades que en el 2018 (4,6 millones de celulares). PAN EN DOLARES La Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires (FIPPBA) denunció ayer que los molinos comenzaron a cobrar la harina "a precio dólar", con el tipo de cambio actualizado a la fecha de cobro. "Los molinos grandes que manejan el precio son los que indexan los precios. Nos mandan las facturas en pesos pero aclaran que la cifra se actualiza de acuerdo al valor del dólar en la fecha que el panadero pague", dijo Martín Leiras, secretario de la FIPPBA. El valor de la bolsa de harina de 50 kilos que compran las panaderías pasó de 230 pesos en febrero de 2018 a 1.500 pesos en la actualidad, por lo que ascendió un 552,17% en un año y medio, mientras que el precio del pan subió un 100% en ese mismo período.

