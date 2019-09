Olga García

Tema: alternativas electorales Los candidatos opositores protagonizan momentos muy importantes. Cristina sostiene como tarea esencial del próximo gobierno impedir que los argentinos sufran. No será una tarea sencilla en este momento. Se reconoce la deuda pero con negociación de pago que no impida mejorar las condiciones de vida del pueblo. El viaje de Alberto Fernández mostró acercamiento con gobiernos y sectores socialistas europeos y americanos pero también con representantes de fondos de inversión que se acercaron desde Nueva York y Londres. En nuestro país el futuro presidente tuvo un encuentro con la UIA, la CGT y gobernadores en Tucumán. Se comprometió a desarrollar un real federalismo que incluya todas las provincias, a las 24 autoridades provinciales. El Frente de Todos es sin duda representación de unidad en la diversidad del campo popular, esta unidad funciona respetando las características de todos los sectores. La diversidad es amplia y debe tener espacios de incorporación que permitan discusión y formación permanente. La realidad impone esos espacios y reparación de los más lastimados. El gobierno actual no asume su derrota. Castigó a los votantes con devaluación terrible y mostró negación de la realidad ignorando las elecciones perdidas terriblemente "la elección no sucedió" dijo Macri en Córdoba. Argentina es especial. Hay objetivos de justicia social a los que no se renuncia, por los que siempre se lucha. El injusto gobierno de Macri provocó la reacción de sectores con diferencias ideológicas, peronismo, populismo, sectores rebeldes del radicalismo, izquierda. Los une el rechazo de los 5 millones de nuevos pobres y carencias alimentarias. Sobre esto opinó un líder de oposición francés, Jean Luc Mélenchon, "La unificación del peronismo y de las fuerzas progresistas es una gran lección mundial". ¿Cómo estamos en la provincia? Los dirigentes oficialistas actuales separan las campañas de candidatos, la presidencial de Macri, la de gobernación de Vidal porque restan votos. Sostendrán las de intendentes que ganaron en sus distritos, son muy pocos, se esfuerzan por sostener esos espacios de rescate del PRO. Cuál es la estrategia: campañas locales, que oculten que pertenecen a ese sector y su concepto de estado y que comparten las medidas del gobierno de Macri. El intendente local prometió ayudar a los dañados por el gobierno al que pertenece y cuyas listas comparte. Es un apoyo reducido buscando llegar bien a las elecciones. ¿Y luego? Si prosigue en el municipio es muy probable que reciba funcionarios del PRO que quedan en la lona. Ya tenemos funcionarios de otros distritos manejando la mayor parte de los espacios municipales con importante presupuesto. A los campanenses nos convendría otra situación.

Opinión:

¿Cómo será nuestro próximo período de gobierno?

Por Olga García

