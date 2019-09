José Abel Perdomo

Ante las nefastas consecuencias de las políticas del actual gobierno neoliberal de Cambiemos que ya nadie puede negar vemos como muchos economistas que propician dichas políticas e incluso han sido parte de este gobierno se desviven para que los argentinos crean que la culpa es sólo de Macri y no de las ideas que ellos promueven y que nos llevaron a este estado de hambre y miseria. Un caso emblemático es el del economista y primer presidente del Banco Central de este gobierno, Federico Sturzenegger, quién publicó en un instituto de Estados Unidos un extenso documento para explicar por qué fracasó el plan económico del gobierno también conocido como "el único camino". El "paper" concluye que los "pobres resultados" no se deben a la herencia recibida, ni a factores externos, sino a las políticas económicas que se tomaron. Recordemos que este economista fue funcionario en el gobierno del radical Fernando De La Rúa y comulga con las ideas del tristemente recordado Domingo Felipe Cavallo. ¿Quedan dudas que el problema no es Macri o Cambiemos sino las políticas neoliberales? Mientras tanto el candidato/presidente ya ni si quiera se pone de acuerdo con él mismo y como La Parrala se dice y contradice sin ponerse colorado en lo más mínimo. En una visita a Córdoba el mandatario volvió a culpar a las primarias por la crisis. "Generaron una disrupción económica", pero al mismo tiempo dijo que en su gobierno están "convencidos de que la elección no sucedió". Resulta imposible entender como algo que no sucedió pudo causar tanto daño. Debería pensar más en lo que declara sobre todo en momentos tan difíciles para tanta gente. Pero no sólo los economistas llamados "ortodoxos" se desesperan por despegarse de esta debacle, también los candidatos de Juntos por el Cambio intentan estrategias para engañar al ciudadano cuando vote en octubre y piense que es diferente. La más utilizada es promover el corte de boleta que lo salve y le permita conseguir su reelección. En primera instancia el problema era Macri pero ahora se le sumó la gobernadora María Eugenia Vidal quién va a dejar una provincia de Buenos Aires en pésimas condiciones. Recientemente el Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (Idesba) informó que los pasivos bonaerenses pasaron de 122.085 a 667.746 millones de pesos entre diciembre de 2015 y agosto de 2019 y que representa un aumento de 447 por ciento. En el mismo lapso la deuda per cápita provincial o sea lo que debe cada bonaerense pasó de 7.328 a 38.442 pesos. A medida que se conocen nuevas encuestas que muestran como los candidatos oficialistas con vista a las elecciones de octubre están cada vez están más lejos de los ganadores de agosto siendo ya casi imposible lograr forzar una segunda vuelta salvo que el milagro se llame fraude. De un gobierno que ha cometido toda clase de tropelías se puede esperar cualquier cosa. Sin ir más lejos hace algunos días se supo que Gonzalo Blasco, productor de Tucumán y ex candidato de Cambiemos defendió el cambio de dinero por votos con discurso de patrón de estancia. "Acá en Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de cinco mil pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta", agregando que "este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal. ¿No es que quieren salvar a la república? ¿Qué dirán Lilita Carrió y Luis Brandoni?. Como siempre queda en manos de los ciudadanos salvarla en serio, no sólo a la república sino esencialmente a la democracia.

Mal que les pese, pasaron las paso

Por José Abel Perdomo

