Efemérides del día de la fecha: 14 de Septiembre

DÍA DEL BOXEADOR En este día se conmemora la "Pelea del Siglo" entre Jack Dempsey, campeón mundial de pesos pesados, y Luis Ángel Firpo en el Polo Grounds de Nueva York en el año 1923; de trascendente importancia no solo por ser Firpo el primer sudamericano en pelear por el Título Mundial de Pesos Pesados sino porque gracias a la misma se legalizó el boxeo en el país al año siguiente. Alrededor de 80.000 espectadores se hicieron presentes en el lugar para presenciar la pelea entre "El Toro Salvaje de las Pampas" y "El Matador de Manassa" mientras que a miles de kilómetros de distancia los porteños se acercaban al diario "La Prensa" a escuchar la trasmisión radial de la misma; para comunicar al ganador se había determinado encender una sirena azul en caso de que la victoria fuera de Firpo y la roja para el norteamericano. Dempsey comenzó implacable derribando a Firpo en 7 ocasiones, sin embargo, al final del primer round un derechazo del argentino lo tomó por sorpresa y al impactar el puño con la mandíbula tiró al local fuera del ring; Dempsey aterrizó sobre los periodista, después de lo que se estima 17 segundo, volvió con la ayuda de los reporteros y para el segundo round fue declarado campeón por knockout. Algo que fue recibido con enojo y tristeza en el país por el pésimo arbitraje de Johnny Gallagher que fue suspendido 5 semanas por la Comisión Municipal de Nueva York. FALLECE LOLITA TORRES Beatriz Mariana Torres Iriarte nació el 26 de marzo de 1930 en Avellaneda. Influenciada por la cultura de sus abuelos españoles, a los 4 años Lolita ya cantaba y bailaba canciones españolas maravillando a familiares y vecinos. Luego de constantes insistencias al férreo padre, la niña de 8 años es inscripta en la Academia Gaeta, donde aprende danzas españolas y clásicas. Dos años después, responde a una convocatoria de Radio Splendid que buscaba jóvenes para el cine; para sorpresa de sus padres, Lolita fue convocada a una audición, en la que entonando la marcha "Horchatera Valenciana" llama la atención del actor español Manolo Perales que le aconseja ir al Teatro Avenida, lugar en el que debutó en el año 1942 con el espectáculo "Maravillas de España": "me acerqué al arte por intuición. De cantante me convertí en actriz simplemente porque una de las cosas que me enseñaron fue a volcar sobre el escenario lo mejor de mí". Su debut en el cine fue en el año 1944 en la película "La danza de la fortuna", en la misma actúa y canta dos canciones "El gitano Jesús" y "Te lo juro yo". Estas canciones fueron tan exitosos que unos meses después con el Sello Odeón lanza su primer disco: "Canciones de la película ´La danza de la fortuna´". Entre idas y venidas de los teatros, en el año 1951 obtiene un su primer papel protagónico en "Ritmo, Sal y Pimienta", película en la que daría su único beso en la pantalla grande con el actor Ricardo Passano; esto era así porque su padre, Pedro Torres, era muy celoso y no quería que besaran a su hija en las películas; para grabar la escena unos productores tuvieron que distraerlo con la excusa de tomar un café y sacarlo del set de filmación. Entre las películas en las que actuó se encuentran "La mejor del colegio" (1953), "La edad del amor" (1954), "Un novio para Laura" (1955), "Novia para dos" (1956), "La maestra enamorada" (1961) y "Allá en el Norte" (1973). Falleció a los 72 años, en el año 2002, en Buenos Aires. BOCA GANA SU PRIMERA COPA LIBERTADORES Un día como hoy en el año 1977, Boca Juniors se consagraba campeón de la Copa Libertadores. Dirigidos por "El Toto" Lorenzo, el plantel conformado por Hugo Gatti, Vicente Pernía, Roberto Mouzo, Rubén Suñé, Ernesto Mastrángelo y Daniel Pavón hizo una impecable campaña en la que los goles de los rivales fueron apenas 3 y hubo una sola derrota. Perteneciente al "Grupo 1", la actuación xeneize comenzó con un clásico caliente en La Bombonera que terminó con la victoria de los locales 1 a 0 con gol de Mouzo. En las semifinales, los goles Pavón y Zanabria frente a Libertad junto con los goles de Sá y Mouzo frente a Deportivo Cali fueron el pase directo a la final que sería contra Cruzeiro. La victoria del partido de ida auguraba la llegada de la tan ansiada copa, sin embargo, en la vuelta los brasileros fueron inflexibles y a los 77 minutos Nelinho no perdonó y fusiló el arco de Gatti; el desempate se jugó en el Estadio Centenario, en un partido reñido que tuvo que definirse por penales; los azul y hora habían convertido 5 penales que era apretados por los 4 de los brasileros. El héroe del partido fue "El Loco" Gatti que con sus manos repelió el pelotazo mortal de Vanderley.

Efemérides del día de la fecha: 14 de Septiembre

