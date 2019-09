Hará su último entrenamiento antes del encuentro de este domingo a las 12.00, en lo que será su primera presentación como local. Filiosi evolucionó positivamente de su esguince de tobillo y será evaluado para saber si llega en óptimas condiciones. El plantel de Puerto Nuevo realizará hoy su último entrenamiento antes de su primer partido como local de la temporada: es que mañana, el Auriazul recibirá desde las 12.00 a Juventud Unida en un partido que se disputará en el renovado estadio Carlos Vallejos con el arbitraje de Guido Mascheroni. El conjunto conducido por Carlos Pereyra cayó 2-0 en su debut frente a Deportivo Paraguayo en cancha de Liniers el pasado sábado y, por ello, irá en busca de la recuperación frente al elenco de San Miguel. El entrenador se volvió de esa primera fecha con el resultado adverso y una situación a resolver porque Mariano Filiosi se había resentido de su esguince de tobillo. Sin embargo, durante la semana, el atacante evolucionó favorablemente a partir del tratamiento médico recibido y hoy será evaluado para saber si mañana estará a disposición para el duelo ante Juventud Unida. Si la respuesta del jugador es favorable, Pereyra (que ya había perdido a Ángel "Noni" Ramón por lesión) podría repetir la misma formación titular que presentó en la jornada inaugural, que tuvo un buen desempeño en la primera parte (los goles llegaron en la segunda mitad). GANÓ ATLAS Ayer comenzó la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera D con la segunda victoria consecutiva de Atlas: el Marrón había superado como visitante a Centro Español en la primera fecha y este viernes derrotó por 2-0 a Defensores de Cambaceres con tantos de Sebastián Ybares y Santiago Correa (ex Puerto Nuevo, que además falló un penal). De esta manera, el conjunto de General Rodríguez comanda la tabla de posiciones con 6 unidades, mientras que el elenco de Ensenada se quedó con 3 (le había ganado 1-0 a Argentino de Rosario en la primera fecha). La segunda jornada continuará hoy con dos partidos: Argentino de Rosario vs Claypole y Central Ballester vs Liniers (ambos desde las 15.30 horas). Mañana, en tanto, jugarán: Deportivo Paraguayo vs Muñiz (11.00) y Puerto Nuevo vs Juventud Unida (12.00). Finalmente, el martes se medirán: Yupanqui vs Centro Español y Lugano vs Sportivo Barracas.



