Por el Grupo A, Malvinas enfrenta a El Junior. Mientras por el Grupo B, Albizola se mide ante Las Praderas en busca de un triunfo para seguir de cerca a los líderes, La Josefa y Las Campanas, que juegan mañana entre sí. El Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol va entrando en la recta final de la primera fase con una apasionante lucha para definir los tres clasificados de cada zona al Hexagonal Final que determinará al campeón del certamen. Y en ese marco se disputará la 17ª fecha, que comenzará hoy con dos partidos: Malvinas vs El Junior por el Grupo A; y Albizola vs Atlético Las Praderas por el Grupo B. Ambos encuentros se jugarán desde las 16.00 horas, en La Josefa y Las Campanas, respectivamente. GRUPO A Tras la baja de Villa Dálmine del campeonato, la tabla de posiciones se ha reacomodado y muestra hoy a Defensores de La Esperanza (37 puntos) y Mega Juniors (34) encaminados al Hexagonal Final. En cambio, la lucha por la tercera posición asoma muy cerrada. Hoy, Deportivo San Felipe (27 puntos en 15PJ) luce con una ventaja sobre Lechuga (21 en 12PJ) y Deportivo San Cayetano (21 en 14PJ), aunque con más encuentros en su haber. Hoy, Malvinas (18 en 14PJ) podría acoplarse a ese lote en caso de vencer a El Junior (8), que sigue en la anteúltima posición. Mientras que mañana, Deportivo San Cayetano irá por la recuperación ante Desamparados, al tiempo que Lechuga jugará ante Juventud Unida. En el turno siguiente, Deportivo San Felipe tendrá un duro compromiso contra el líder Defensores de La Esperanza. La fecha tenía también el duelo entre Villa Dálmine y Deportivo Río Luján (dos equipos que no siguen en el torneo), mientras que Mega Juniors quedará libre. GRUPO B El inicio de la 17ª fecha en esta zona tendrá a Albizola (3º con 29 puntos en 14PJ) enfrentando a Atlético Las Praderas (5º con 20) desde las 16.00 en cancha de Las Campanas. Los del Km 70 vienen de un empate ante Barrio Lubo y buscan volver al triunfo para no perderles pisada a los líderes, Atlético Las Campanas y La Josefa (32 puntos), ni ser superado por Otamendi. Justamente, los campeones y subcampeones vigentes de la Liga Campanense protagonizarán mañana el gran partido de la fecha: será desde las 16.00 en Las Campanas (en la primera rueda igualaron 1-1 en La Josefa). El otro equipo que está metido de lleno en la pelea por llegar al Hexagonal Final es Otamendi FC, que sumará los tres puntos por la baja de Puerto Nuevo, mientras espera completar los partidos que todavía tiene pendientes (ha disputado dos encuentros menos que La Josefa y Albizola y tres menos que Las Campanas). Esta 17ª fecha del Grupo B se completa con los duelos Barrio Lubo vs Villanueva y Leones Azules vs Las Palmas. En tanto, Real San Jacinto quedará libre.

Imagen ilustrativa. PROGRAMACIÓN 17ª FECHA SÁBADO - 16.00 horas: Albizola vs Atl. Las Praderas / En Las Campanas - 16.00 horas: Malvinas vs El Junior / En La Josefa DOMINGO - 12.00 horas: Desamparados vs Dep. San Cayetano / En Leones - 14.00 horas: Juventud Unida vs Lechuga / En Leones - 14.00 horas: Dep. San Felipe vs Def. de La Esperanza / En Lechuga - 16.00 horas: Leones Azules vs Las Palmas / En Leones - 16.00 horas: Atl. Las Campanas vs La Josefa / En Las Campanas - 16.00 horas: Barrio Lubo vs Villanueva / En Lechuga #LigaCampanense La fecha 17 del Grupo A del Torneo Oficial se abrirá hoy a 16.00 con el duelo Malvinas vs El Junior en cancha de La Josefa. La tabla de posiciones de esta zona se encuentra de la siguiente manera: pic.twitter.com/UqjLfcJO66 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 14, 2019 #LigaCampanense La fecha 17 del Grupo B del Torneo Oficial comenzará hoy a las 16.00 horas con el partido Albizola vs Atlético Las Praderas en cancha de Las Campanas. Los del Km 70 busca seguir de cerca a los líderes, que se enfrentan entre sí mañana domingo. pic.twitter.com/4pSTbxU1xs — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 14, 2019

Liga Campanense:

Con dos partidos, hoy comienza la 17ª fecha del Torneo Oficial de Primera División

