El pasado miércoles se disputó la tercera fecha (estaba pendiente) del Torneo de Juveniles de la Primera Nacional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, entonces, Villa Dálmine se midió ante All Boys en una jornada en la que cosechó dos victorias y sufrió cuatro derrotas. Los resultados fueron lo siguientes: -Cuarta División: Villa Dálmine 0 – All Boys 3 -Quinta División: Villa Dálmine 1 (Gonzalo Leguizamón) – All Boys 3 -Sexta División: Villa Dálmine 2 (Nahuel Núñez y Alex Umeres) – All Boys 0 -Séptima División: All Boys 2 – Villa Dálmine 3 (Valentín Carlucci, Tomás Ferreyra y Mirko Bulay) -Octava División: All Boys 1 – Villa Dálmine 0 -Novena División: All Boys 3 – Villa Dálmine 2 (Bautista Sosa y Mateo Solís) Por la continuidad de este certamen, los Juveniles Violetas se medirán hoy sábado contra Ferro Carril Oeste por la 7ª fecha. Las categorías mayores lo harán desde las 9.00 en el predio Héctor Fillopski, mientras que las menores jugarán como visitantes en el predio que el Verde posee en Pontevedra. LIGA ZARATEÑA. Por la 11ª fecha del Torneo Infanto-Juvenil de la Liga Zarateña de Fútbol, Villa Dálmine recibirá hoy sábado a Belgrano de la vecina ciudad en una jornada que comenzará a las 10 de la mañana. Se disputarán partidos de ocho categorías diferentes, desde la 2006 hasta la 2013. INFANTILES AFA. Por la 16ª fecha de la Zona B del Torneo Infantil de AFA, Villa Dálmine recibirá mañana domingo a Don Bosco en el predio Héctor Fillopski desde las 9.00 de la mañana. La categoría 2009 juega de manera promocional, mientras que a las 10 inician los duelos de las categorías 2006, 2007 y 2008. LIGA ARGENTINA. Por la segunda fecha de la segunda fase, Villa Dálmine visitará el domingo a Lanús: desde las 9.30, en Remedios de Escalada, juegan desde la categoría 2004 a 2009.

LOS JUVENILES VIOLETAS LOGRARON DOS VICTORIAS (FOTO: PRENSA VILLA DÁLMINE).



Villa Dálmine:

Los Juveniles se midieron con All Boys

