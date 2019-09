ARZURA, ENTRE TIRONEOS El campanense Joaquín Arzura quedó ayer en medio de tironeos entre River Plate y Huracán. El mediocampista llegó al conjunto de Parque Patricios cedido por el Millonario y hoy se enfrentarán ambos conjuntos. Y el entrenador del Globo, Juan Pablo Vojvoda, lo ubicaría por primera vez entre los titulares (Arzura todavía no ingresó en este campeonato de la Superliga). Ante esta posibilidad, trascendió que habría un acuerdo de palabra entre las dos instituciones que marca que si el campanense enfrenta al club dueño de su pase, Huracán debe abonar un extra de 300 mil pesos (es una cláusula que no se puede poner por escrito). Vojvoda aseguró que nadie le avisó nada al respecto, mientras desde River aseguran que el pacto existe y que esperan por el dinero en caso que Joaquín sea hoy titular en el Globo. SUPERLIGA EN ACCIÓN La sexta fecha de la Superliga, que marcará el debut de Diego Armando Maradona como DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, comenzará hoy con cinco partidos, destacándose la presentación de San Lorenzo de Almagro (único líder con 13 puntos) en Santa Fe ante Colón y la visita de River Plate a Huracán en Parque Patricios. El cronograma de encuentros para hoy es el siguiente: Arsenal vs Unión de Santa Fe (13.15), Central Córdoba de Santiago del Estero vs Defensa y Justicia (15.30), Godoy Cruz vs Argentinos Juniors (15.30), Colón vs San Lorenzo (17.45) y Huracán vs River Plate (20.00). En tanto, mañana domingo jugarán: Gimnasia (LP) vs Racing Club (11.00), Banfield vs Talleres (13.15), Rosario Central vs Newells (15.30), Independiente vs Lanús (17.45) y Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata (20.00). Mientras que el lunes se cerrará con Aldosivi vs Patronato (19.00) y Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán (21.10). BLANDI ES BAJA Tal como se preveía, Nicolás Blandi no será hoy de la partida en el encuentro que San Lorenzo disputará frente a Colón de Santa Fe por la sexta fecha de la Superliga. El delantero campanense sufrió una distensión en su último partido ante Unión y todavía no está completamente recuperado de esa lesión, por lo que Juan Antonio Pizzi no lo incluyó entre los convocados para visitar al Sabalero. PRIMERA B METRO En el inicio de la sexta fecha del Torneo Apertura, Tristán Suárez venció ayer 3-1 como local a Colegiales con goles de Melillo, Arreguin y Barrientos, mientras que Toloza había marcado el transitorio empate para el elenco de Munro. Con este triunfo, el Lechero llegó a los 14 puntos y se aseguró seguir como único líder del campeonato. Esta sexta jornada continuará hoy con tres partidos: Almirante Brown vs San Telmo (13.05 por TyC Sports), Acassuso vs Villa San Carlos (15.30) y Talleres de Remedios de Escalada vs J.J Urquiza (19.00). PRIMERA C Este sábado se pone en marcha la octava fecha del Tornero Apertura con tres cotejos: Luján vs Lamadrid (11.00), Deportivo Merlo vs Dock Sud (12.00) y Central Córdoba de Rosario vs Berazategui (15.30). El líder del campeonato es Cañuelas (15 puntos); su escolta es Laferrere (14); y en tercer lugar se ubica Deportivo Merlo (13). #Campanenses Joaquín Arzurá sería titular hoy en Huracán frente a River Plate, club dueño de su pase que le reclamaría 300 mil pesos al Globo si es que utiliza al mediocampista de nuestra ciudad en este compromiso (existiría un acuerdo de palabra, según el Millonario). pic.twitter.com/Op8vL8TGmM — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 14, 2019

Breves: Fútbol

