La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/sep/2019 Alcohol en la primera cita, ¿es aconsejable?







Desde un ascenso en el trabajo, un cumpleaños o un aniversario, el alcohol nos acompaña en muchas de nuestras celebraciones. Brindamos por lo que vendrá, por lo que pasó y por lo que nos espera, sin embargo, ¿es necesario brindar en todo momento? Tomar la decisión de consumir alcohol durante la primera salida con una persona puede convertirse en algo difícil porque, por un lado, puede ayudarte a liberar los nervios pero por el otro te puede jugar una mala pasada. Para ayudarte a elegir bien, el equipo de AdoptáUnchico, la plataforma de citas en donde la mujer da el primer paso, te recomienda pensar en los siguientes pros y contras de pedirte tu trago favorito la próxima vez que estés en una cita: VENTAJAS: - Libera tensiones. Es innegable que tomar algo mientras empezás a entablar una conversación con la otra persona puede ayudar a relajarte, olvidarte de los nervios que conlleva el conocer a alguien desde cero y tener la confianza para empezar una charla más fluida. - Dime qué trago pides y te diré quién eres. El trago favorito de una persona te puede decir mucho más acerca de su personalidad de lo que creés. ¿Elige siempre un cocktail de autor o le gusta lo sencillo y prefiere un fernet?, ¿un viernes a la noche y se relaja con una copa de vino o le gusta más una cerveza artesanal? Observar qué elige la persona con la que estás empezando a salir es una oportunidad ideal para conocerla de una manera diferente. - Elegir el lugar ideal. De por sí es bastante complicado elegir dónde conoceremos por primera vez a alguien. Pensá: ¿de qué tenés ganas? ¿Un gin tonic, una cerveza?, son filtros que pueden facilitarnos esa tarea. ¿Te acordás ese bar con terraza que te morías por conocer? ¡Ahora es la oportunidad ideal! DESVENTAJAS - Evitá pasar por un mal momento. El alcohol en una primera cita también tiene sus contras. Abusar de su consumo, no es buena idea bajo ninguna circunstancia y, en estos casos, puede hacerte sentir vulnerable bajo diversas situaciones. Siempre que conocés a alguien nuevo es importante mantenerse alerta, lo que se puede hacer difícil si tenés varios tragos de más encima. Vos te conocés más que a nadie y sabés perfectamente qué situaciones te hacen sentir incómoda y cuáles son tus límites, no te olvides de ser fiel a tu instinto. - Puede sacar su lado oculto. Así como es importante que vos te moderes con el alcohol en una cita, ¿qué pasa cuando es la otra persona la que toma de más? Si bien el alcohol NUNCA es un justificativo para actuar de forma incorrecta, es verdad que a veces logra que hagamos el ridículo y nos comportemos de un modo que, al otro día a la luz de la sobriedad, no es realmente gracioso. Que tu pareja consuma una gran cantidad de alcohol durante la primera cita, también puede terminar logrando que le restes varios puntos y ya no te guste de la misma forma que antes. - No podés salir con el auto. Por más que la otra persona quiera tener la cortesía de pasarte a buscar por tu casa, o que vos seas quien quiera ir manejando, si van a un bar en la primera cita es importante recordar que no pueden manejar después de haber tomado. Considerá estos consejos a la hora de preguntarte si es buena idea sumarle unos cuantos tragos a tu primera salida o no. Al final todo se resume en aprender a tomar ciertos riesgos y prever situaciones incómodas, sin que esto signifique dejar de divertirte como más te guste. Voz experta: Rocío Cardosa es la Project Manager de AdoptáUnChico, la plataforma de relacionamiento fundada por los emprendedores franceses Manuel Conejo y Florent Steiner, que ha seducido ya a más de 25 millones de personas en todo el mundo. Con un concepto simple como la clave de su éxito, basado en la inversión tradicional de roles -aquí la mujer propone y dispone-, la marca continúa su desarrollo internacional en diez países y en dos continentes, manteniéndose femenina, anticonvencional y un tanto transgresora. La versión argentina fue lanzada en septiembre de 2013. Para más información, visitá el sitio web AdoptáUnChico.com.ar o descargá la aplicación para Android o iOS. Por Candela García - Another Company Argentina



Alcohol en la primera cita, ¿es aconsejable?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: