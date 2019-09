La importancia del desarrollo tecnológico en los pacientes con discapacidades auditivas

Recientemente, se lanzó al mercado el Android 10, la décima versión del famoso sistema operativo. Ahora, esta versión estará disponible para los siguientes estrenos de celulares y tablets en el mercado. Entre las distintas características que ofrece este nuevo sistema se encuentran aquellas relacionadas a la accesibilidad, el modo oscuro, la privacidad y la navegación por gestos. Enfocándonos en la accesibilidad, resalta el modo Live Caption, una opción que se usa para cualquier tipo de audio que reproduzca el teléfono. Con esto, ahora es posible que el dispositivo ponga subtítulos en tu música, vídeos o podcasts. Esta herramienta tiene especial interés para el público con problemas de audición. Además, esta función tiene la opción para ser usada sin conexión y se ejecuta a tiempo real en todos los contenidos que emitan audio. Esta opción es perfecta para poder descifrar los mensajes de los audios o videos, aún en ambientes silenciosos o lugares donde no sea pertinente hacer ruidos incómodos. También, por ejemplo, cuando no se cuenta con auriculares de tu celular a mano. Otra de las herramientas hace referencia a la amplificación de sonido. Lo que permite es la filtración del sonido ambiente y la amplificación del sonido de acuerdo a las frecuencias personalizadas por el usuario. "Sin dudas es una gran noticia la incorporación de estas herramientas en Android. Si bien es cierto que muchas personas con hipoacusia logran hoy en día, gracias a equipamientos de alta tecnología excelentes resultados, hay otras que requieren de herramientas de apoyo como los subtítulos, por ejemplo. Que puedan tener acceso en tiempo real, sin necesidad de aplicaciones adicionales, es sumamente útil ya que les permitirá disfrutar plenamente de películas, videos, música, etc. De igual manera, es sumamente interesante la amplificación del sonido con filtro de ruido ambiente porque el mismo suele ser motivo de incomodidad bastante frecuente en personas con hipoacusia. A su vez, la amplificación personalizada es aún más dedicada al usuario porque permitiría de cierta forma, adaptar el dispositivo a la hipoacusia de cada persona" explica María Laura Carral, Clinical Support Area Manager de MED-EL, líder mundial en tecnología de implantes auditivos, cuya misión es la de superar la pérdida de audición como una barrera para la comunicación. Teniendo en cuenta que de acuerdo a un estudio de la plataforma de e-commerce Linio, el 95% de los usuarios que compraron sus smartphones en Argentina durante el último año, eligieron este sistema operativo, se puede demostrar la importancia que poseen las novedades tecnológicas del Android 10 al momento de mejorar la calidad de vida de las personas.



La importancia del desarrollo tecnológico en los pacientes con discapacidades auditivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: