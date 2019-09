Abella: "Si cada uno habla con dos familias de acá a octubre, ganamos por el doble de votos"

Sebastián Abella se mostró feliz por el acompañamiento de los vecinos y aseguró que le esperan "cuatro años más de trabajo para Campana"

El intendente Sebastián Abella relanzó la campaña electoral y alentó a su tropa, frente a un polideportivo "Pascual Sgro" colmado por funcionarios, militantes y vecinos. Aseguró que se prepara para "cuatro años más" en el Municipio y solicitó "la ayuda de todos" para confirmar su mandato. Fue un festejo postergado, porque si bien la noche del 11 de agosto le deparó grandes noticias en el plano local, los enormes traspiés de los gobiernos nacional y provincial entibiaron la celebración. Sin embargo, el intendente Sebastián Abella evocó este sábado la velada de las PASO para recordar el "Seba, Seba" que entonó la militancia de Juntos por el Cambio cuando su confirmó su contundente triunfo y animó a sus seguidores a repetirlo de cara a las generales de octubre. "Les pido un compromiso hacia Campana, porque voy a ser intendente cuatro años más, ya que es fundamental seguir transformando la ciudad", dijo. Seguir cambiando y, sobre todo, comunicando. Porque Abella ayer fue claro al señalar que es la política que se hace puerta a puerta la que guarda la llave de su relección. Frente a un gimnasio polideportivo "Pascual Sgro" repleto de funcionarios, simpatizantes y vecinos, el jefe comunal motivó al plantel de Juntos por el Cambio a retomar la campaña centrándose en "en las obras que no se hicieron en 20 años", como repitió varias veces el locutor encargado de presentarlo. Una transformación responsable, dijo ya desde el escenario Abella, "del equipo que me ha acompañado no solo dentro de la Municipalidad sino también de las familias que todos los días me abrieron la puerta, me compartieron un mate o un lugar en su mesa, lo que me ha dado mucho impulso y ganas, y la característica quizás de estar cerca de todos". "Cuando arrancamos hace muchos años, era muy difícil hablar de política en Campana, pensar en cambiar la realidad, era muy difícil pensar que uno podía ser el intendente de su ciudad. Era muy difícil que una sociedad de fomento, que un vecino o una casa te abriera la puerta para decirle que en Campana se podían hacer las cosas distinto. Hoy pasaron un poco más de tres años y medio desde que me tocó estar al frente de la ciudad y ustedes son testigos de lo que hicimos", expresó Abella, ante un auditorio que lo interrumpió en más de una oportunidad con cerrados aplausos. Abella compartió su deseo de "cuatro años más de trabajo para Campana, pero de trabajo intenso como el que hicimos, mejorando quizás las pequeñas o muchas cosas que hemos hecho mal, porque el que hace se equivoca; si no hacés, no te equivocás", sostuvo, para recibir otra ovación. En ningún momento de su discurso de poco más de 6 minutos -y que aseguró "improvisado"-, el jefe comunal hizo referencia a sus adversarios políticos o a sus referentes en Nación y Provincia. Acotó su foco al plano de la campaña oficialista, cuyo eje definió en el diálogo directo con los vecinos. "Les pido un compromiso hacia Campana, porque voy a ser intendente cuatro años más, pero es fundamental seguir transformando la ciudad. Lo que les quiero pedir a cada uno de ustedes es que tomemos el trabajo de ir a hablar con dos familias de acá al 27 de octubre. Si lo hacemos, no vamos a ganar por 5 mil votos, vamos a ganar por 10 mil", avizoró el intendente. "Si hacen ese trabajo, no me cabe ninguna duda que vamos a duplicar los votos. Trabajo todos los días para que eso suceda, pero necesito la ayuda de todos", insistió Abella. El acto en el Club Ciudad se diferenció de anteriores encuentros de Juntos por el Cambio por la ausencia de sillas, la actuación de bandas como "La súper tropical Barrien-tos", sorteos de electrodomésticos y tecnología y una murga que secundó al intendente en su camino al escenario principal, donde habló solo y agradeció el importante acompañamiento. "Fue espontáneo, fue por redes sociales, fue por Whats-App, y vinieron todos porque tuvieron ganas, porque quisieron, no se trajo a nadie por la fuerza. Y eso tiene un valor muy grande por Campana", aseveró. Para finalizar, y luego de corear junto con sus seguidores "Seba, Seba", el jefe comunal resumió: "Quiero pedirles compromiso, dedicación, que me acompañen que el 27 de octubre tenemos que ganar, festejar y seguir construyendo la Campana que queremos".

"Si cada uno habla con dos familias de acá a octubre, ganamos por el doble de votos"





“Hicimos en menos de 4 años las obras que no se habían hecho en 20, pero también acompañamos y asistimos a cada familia y cada institución que lo necesitó", exclamó el Intendente ante el calor de los vecinos que acompañaron el evento.





Abella hizo un improvisado y encendido discurso, donde avizoró poder ganar por 10 mil votos.





Abella se sacó fotos con todos sus simpatizantes. aquí junto al grupo "Jóvenes por el Cambio" con quienes han realizado cantidad de voluntariados en ayuda de la comunidad de Campana.

Calentando motores para octubre.

Gracias a todos los que me acompañan en el lanzamiento de campaña pic.twitter.com/PHarTVaT22 — Sebastian Abella (@SebaAbella) September 14, 2019

Abella: "Si cada uno habla con dos familias de acá a octubre, ganamos por el doble de votos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: