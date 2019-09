La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/sep/2019 Primera Nacional:

DOS DEBUTS Ayer en Junín se dieron dos debuts en Villa Dálmine: el delantero Matías Ramírez y el mediocampista Cristian Carrizo, juveniles de 20 años que llegaron a préstamo desde Ferro Carril Oeste, ingresaron en el segundo tiempo en reemplazo de Fabricio Brener y Nicolás Del Priore, respectivamente. Le plantó batalla como visitante a Sarmiento y, en un trámite desprolijo, lo dominó. Pero no aprovechó sus oportunidades y lo pagó caro sobre el final del partido, cuando Pablo Magnín concretó su chance. La segunda presentación de Villa Dálmine como visitante en esta temporada de la Primera Nacional volvió a ponerlo cara a cara con un candidato al ascenso a la Superliga. En primera instancia fue San Martín de Tucumán. Y ayer, Sarmiento de Junín. ¿El resultado? El mismo: derrota 1-0 con un gol que llegó en los minutos finales, en una acción aislada cuando el Violeta ya tenía el punto en el bolsillo. Sin embargo, ayer, el equipo de Lucas Bovaglio dejó una muy mejorada imagen respecto a lo que mostró en el Jardín de la República. Porque, con un sistema táctico diferente, no sólo plantó batalla, sino que complicó de sobremanera los planes de Sarmiento y volcó el trámite hacia un desarrollo que le sentó cómodo. Claro está: no impuso una superioridad abrumadora, pero en un juego desprolijo, supo contener a su rival, reducirlo y generar las mejores situaciones de riesgo. Y probablemente allí radique su mayor pecado: en no concretar esas oportunidades. Aunque también se podría decir que su principal desliz fue no haber cerrado el encuentro en los minutos finales, cuando el 0-0 ya parecía inamovible. En ese aspecto, con "el diario del lunes", podría achacársele a Bovaglio no haber puesto a un jugador de otras características cuando Arturia debió abandonar la cancha por una contractura (en su lugar ingresó Veliez) a los 39 del ST. Tres minutos después, llegó esa acción en la que, finalmente, Sarmiento pudo hilvanar diez toques seguidos y Castet aprovechar el topetazo de Núñez sobre Sansotre para desbordar por izquierda y meter el centro bajo que Magnín capitalizó para establecer el único tanto de la tarde juninense. Por ese remate seco, junto al palo derecho de Ojeda, Villa Dálmine se volvió a Campana con las manos vacías. Pero con la sensación de haber dado un paso al frente en este "proceso de formación" que está llevando adelante y, sobre todo, en el aprendizaje de cómo jugar fuera de casa. Ahora, llegará el tiempo de dar vuelta la página y empezar a pensar en lo que se viene: Deportivo Riestra como local. EL PARTIDO Tal como adelantó en la previa, Lucas Bovaglio modificó el esquema para el inicio del partido en Junín: guardó el 4-3-3 y pasó a un 4-4-2, sorprendiendo con el ingreso de un delantero (Marcos Arturia) para reemplazar al capitán Matías Ballini. Así, quienes se acoplaron al mediocampo fueron los extremos Fabricio Brener y David Gallardo. Sin embargo, la idea del Violeta no fue replegarse contra su campo, sino todo lo contrario: adelantar sus líneas para presionar a Sarmiento y mantener tanto a Brener como a Gallardo (sus principales armas ofensivas de las fechas anteriores) en campo rival, en posición de ataque. De hecho, en los primeros minutos, el santafesino tuvo participación activa en tres acciones que llevaron peligro al arco local. Al minuto, escapó por izquierda y sirvió un centro que por centímetros no quedó ni para Sánchez ni para Arturia; a los 6, se benefició de un rebote, se metió al área y cuando quedó en posición de remate fue tapado por Landa; y a los 11, encontró otra vez espacios, se sacó de encima a Garnier y cuando se prestaba a rematar fue nuevamente tapado dentro del área. Esos primeros 15 minutos, que también incluyeron una media vuelta de Arturia a la que le faltó potencia, mostraban a un Villa Dálmine que llevaba el trámite a su conveniencia. Y que tuvo dos situaciones muy claras casi consecutivas a los 18 y 19 minutos, ambas en los pies de Catriel Sánchez. En la primera, el cordobés le ganó las espaldas a los centrales del Verde tras un bochazo de Maciel y, con la pelota picando, fusiló a Vicentini, quien respondió con firmeza (por el segundo palo llegaba solo Gallardo). Y posteriormente, el 9 Violeta capturó dentro del área un mal pase atrás y no pudo encontrar el espacio para liquidar (terminó rematando sin ángulo, al costado externo de la red). Después de esos 20 minutos iniciales, algunas imprecisiones llevaron al conjunto de Lucas Bovaglio a perder el ritmo que había impuesto y, entonces, Sarmiento dispuso más del balón y pudo llegar hasta Fornari, quien abierto sobre la izquierda se presentaba como la principal amenaza de Sarmiento. Y así, en varias acciones, el equipo de nuestra ciudad debió retroceder hasta el borde de su área. En ese trámite, el centro del campo no era zona de congestión y los dos equipos salían rápido hacia las bandas, una situación a la que el Violeta le intentaba sacar réditos por izquierda, porque Garnier no encontraba la marca de Gallardo y porque Arturia se tiraba a sus espaldas cuando el lateral iba a buscar más arriba al Villano. Pero, al mismo tiempo, cada balón perdido le dejaba buenos espacios al rival. Sin embargo, los avances se fueron diluyendo y como Sarmiento tuvo dificultades para lograr pases entre líneas (buen posicionamiento del tándem Affranchino-Del Priore), se repitió en centros a la búsqueda de Magnín, quien siempre estuvo entre el offside y los rechazos de la última línea de Villa Dálmine, que no sufrió mayores inconvenientes a lo largo de un primer tiempo que hacia sus minutos finales se hizo intrascendente. Para el complemento, disconforme con el rendimiento de su equipo, Iván Delfino sacó un mediocampista (Pombo), dejó atrás el 4-2-3-1 y mandó a la cancha a un segundo delantero centro como Núñez, quien ingresó a moverse cerca de Magnín. Además, cerró a Quiroga junto a Vismara para que Fornari complete el 4-4-2 como volante por izquierda. En el arranque, Núñez y Magnín se encontraron por el centro y llevaron peligro al área de Ojeda. Sin embargo, fue apenas un atisbo. Incluso, poco después, el Violeta dispuso de la mejor opción para abrir el marcador en un gran contragolpe que terminó con una cesión de Arturia para Brener, quien falló al definir de frente a un Vicentini que volvía sobre sus pasos y parecía entregado (el remate del cordobés salió mordido y ancho y fue despejado por un defensor). De allí en adelante, en un partido de trámite desprolijo, el elenco campanense lució mejor parado que Sarmiento y lograba jugar en campo ajeno, aunque no supo generar peligro, más allá de una guapeada de Arturia sobre la línea de fondo que no terminó en asistencia a Sánchez por el cierre de un defensor. Y si Villa Dálmine no pudo profundizar sus acciones fue, en parte, porque Brener no estuvo fino para desequilibrar en el mano a mano por derecha. De hecho, por sus imprecisiones, Bovaglio lo reemplazó por Ramírez (debutó), quien fue a la izquierda para que Gallardo pase a la derecha. Igualmente, nada cambió. Sarmiento recién logró destrabarse cuando pudo hacerle llegar la pelota a Fornari, quien complicó siempre a Sansotre y, además, sirvió el centro que Graciani cabeceó peligrosamente apareciendo por el segundo palo sobre los 24 minutos. Sin embargo, el trámite seguía resultándole más cómodo al Violeta, que a los 29 tuvo una muy buena opción en un gran movimiento de Catriel Sánchez, quien se quedó sin fuerzas para rematar después de sacarse dos defensores de encima y hacerse el espacio en la medialuna del área. De hecho, en los minutos siguientes, dispuso de la tenencia en campo rival gracias a la lucha de Sánchez-Arturia y el despliege de Affranchino-Del Priore. Así pudo jugar en las inmediaciones del área local, aunque tuvo dificultades para resolver, como lo evidenciaron algunos intentos de remates de media distancia En ese contexto, y ante la impotencia de Sarmiento, que sumaba jugadores de vocación ofensiva sin poder encontrar funcionamiento, el encuentro se encaminaba al 0-0. Pero, tal como le ocurrió en Tucumán, una jugada aislada dejó sin nada al equipo de nuestra ciudad: Castet ganó un rebote y, ayudado por un topetazo (pareció clara infracción) de Núñez contra Sansotre, desbordó por izquierda para meter un centro bajo que Fornari dejó pasar entre sus piernas para la llegada de Magnín, quien facturó con un remate seco y rasante al palo derecho de Ojeda. Con esa sola acción, el conjunto de Junín dejó sin nada al Violeta, que a pesar que ofreció una buena imagen, mostrando una versión más luchadora en este caso, no pudo cosechar frutos de ello. Será, sin dudas, otra caída dolorosa, pero también parte del aprendizaje y el crecimiento que está atravesando este joven plantel que busca consolidarse en la divisional. SÍNTESIS DEL PARTIDO SARMIENTO (1): Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Claudio Pombo, Sergio Quiroga; Maximiliano Fornari y Pablo Magnín. DT: Iván Delfino. SUPLENTES: Facundo Daffonchio, Lautaro Geminiani, Fermín Antonini, Fabio Vázquez, Ariel Cólzera, Facundo Castelli y Fernando Núñez VILLA DÁLMINE (0): Juan Manuel Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Fabricio Brener, Nicolás Del Priore, Facundo Affranchino, David Gallardo; Marcos Arturia y Catriel Sánchez. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Sergio Díaz, Cristian Carrizo, Denis Brizuela, Matías Ramírez y Álvaro Veliez. GOLES: ST 42m Pablo Magnín (S). CAMBIOS: ST Núñez x Pombo (S); 11m Vázquez x Quiroga (S); 23m Ramírez x Brener (VD); 35m Colzera x Vismara (S) y Carrizo x Del Priore (VD); y 39m Veliez x Arturia (VD). AMONESTADOS: Garnier (S); Martínez, Brener, Ramírez, Sánchez y Arturia (VD). CANCHA: Sarmiento. ÁRBITRO: Fabricio Llobet

MARCOS ARTURIA, QUE REEMPLAZÓ AL LESIONADO BALLINI, FUE TITULAR POR PRIMERA VEZ.





FABRICIO BRENER TUVO LA MEJOR OPORTUNIDAD DEL VIOLETA, PERO FALLÓ EN LA DEFINICIÓN.





CATRIEL SÁNCHEZ ENSAYA EL BOMBAZO QUE DESPEJARÁ VICENTINI EN LA MEJOR OPCIÓN DE VILLA DALMINE EN EL PRIMER TIEMPO. SARMIENTO SE AFIRMÓ ARRIBA Ayer se puso en marcha esta quinta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional y la victoria sobre Villa Dálmine le significó a Sarmiento (11 puntos) la posibilidad de afirmarse en lo más alto de las posiciones. Igualmente, al cierre de esta edición, Quilmes enfrentaba a All Boys con la posibilidad de alcanzarlo nuevamente. El sábado, además, dejó una nueva victoria de Instituto, que sorprendió 3-0 a Brown en Adrogué y llegó a los 7 puntos. Y también un importante triunfo de Defensores de Belgrano, que le ganó 3-2 como local a Gimnasia de Jujuy en tiempo adicionado y alcanzó las 8 unidades para posicionarse en la parte alta de la tabla. En tanto, por la Zona 1, que lidera Estudiantes de Buenos Aires con cinco victorias en cinco presentaciones (el viernes por la noche superó 1-0 a Deportivo Morón como local), Alvarado de Mar del Plata consiguió su primer triunfo al vencer 2-0 a Platense como local, mientras que Nueva Chicago empató 2-2 con Atlanta en el partido que marcó la despedida de Christian "Gomito" Gómez del fútbol profesional (jugó los primeros 10 minutos y fue reemplazado en medio de un enorme reconocimiento de toda la parcialidad del Torito de Mataderos)

En el gol de Sarmiento hay clara falta de Núñez a Sansotre para evitar que el lateral de Villa Dálmine cubra el desborde de Castet. https://t.co/Aeri7CMr5n — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 14, 2019

