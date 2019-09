LINIERS TAMBIÉN ES LÍDER El viernes, en el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura, Atlas había superado como local 2-0 a Defensores de Cambaceres con tantos de Sebastián Ybares y Santiago Correa y de esa manera se cortaba como único líder con 6 puntos. Sin embargo, ayer fue alcanzado por Liniers, que venció 1-0 como visitante a Central Ballester y ahora también tiene 6 unidades. En tanto, en el otro partido jugado el sábado, Claypole le ganó 1-0 como visitante a Argentino de Rosario. Hoy, además de Puerto Nuevo vs Juventud Unida, también se jugará Deportivo Paraguayo vs Muñiz (11.00). Mientras que la fecha se cerrará el martes con Yupanqui vs Centro Español y Lugano vs Sportivo Barracas (ambos 15.30). Después de perder ante Deportivo Paraguayo en el debut como visitante, el Auriazul hará hoy su primera presentación como local, en el renovado Carlos Vallejos. Nicolás Colombano ingresa por Nazareno Gómez en el único cambio que tendrá la formación titular Por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá este mediodía a Juventud Unida en un partido que comenzará a las 12.00 en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Guido Mascheroni. Para el Auriazul será el reencuentro con su gente, después de la derrota sufrida en la primera fase del Reducido de la temporada pasada ante Centro Español. Desde entonces, corrió mucha agua bajo el puente: una profunda renovación del plantel, una larga pretemporada y también la caída 2-0 como visitante frente a Deportivo Paraguayo en el debut del actual campeonato. Respecto a ese encuentro, el entrenador Carlos Pereyra realizará una única modificación y no será la que se preveía. Es que Mariano Filiosi se recuperó satisfactoriamente del esguince de tobillo sufrido en cancha de Liniers en la primera fecha y se mantendrá como titular. Por ello, el único cambio en la formación inicial será el ingreso de Nicolás Colombano por Nazareno Gómez. De esta manera, el Portuario formará hoy con Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Lautaro Velasco, Nahuel Gerez; Emmanuel Russo, Nicolás Colombano, Santiago Palacio, Agustín Campana, Mariano Filiosi y Brian Fassone. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Esteban Montesano, Sandro Areco, Rodrigo Herrera, Brian Inveraldi, Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Agustín Monteleone. Por su parte, Juventud Unida llegará a Campana envalentonado por el debut triunfal: en la primera fecha superó 1-0 a Yupanqui como local y tratará de darle alcance a Liniers y Atlas, los dos equipos que lideran actualmente la tabla de posiciones con 6 puntos. Y según trascendió, Juan Steimbach repetiría la misma formación inicial de la primera fecha. Es decir: Braian García Carpio; Alexis Beltrán, Ignacio Brazuna, Gonzalo Leizza, Agustín Campi; Brian Konecny, Iván Rodas, Damián Lescano, Luciano Pérez; Iván Bentivegna y Antonio Samaniego.

PUERTO TENDRÁ UN SOLO CAMBIO EN EL 11 TITULAR RESPECTO AL DEBUT CON PARAGUAYO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA). LA NUEVA INDUMENTARIA AURIAZUL El viernes por la noche, en la Sociedad de Fomento del Barrio Don Francisco, se realizó la presentación de la nueva indumentaria de Puerto Nuevo para sus equipos de fútbol. De estas nuevas camisetas, confeccionadas nuevamente por la marca Meglio Sport, se destaca el modelo titular, de predominante amarillo, con vivos azules a la altura de los hombros, dado que se trata de una réplica a la utilizada por el equipo que logró el ascenso a la Primera C en 1994. Así, la entidad Portuaria recuerda los 25 años de que recordado título. Del evento, además de referentes del plantel que participa del Apertura de la Primera D (estuvieron el capitán Lautaro Cuenos, Kevin Redondo, Nicolás Colombano y Ángel Ramón), también estuvieron presentes integrantes del equipo femenino (la capitana Marisa González y Nancy Ríos) que ayer debutó con derrota 4-3 frente a Lima FC en el campeonato de Primera B del Torneo Femenino de AFA.

LA PRESENTACIÓN FUE EN LA SOCIDAD DE FOMENTO DEL BARRIO DON FRANCISCO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 78. En 77 partidos, Puerto Nuevo ganó 18, Juventud Unida logró 30 victorias y empataron 29 veces. Puerto Nuevo convirtió 95 goles, mientras que Juventud Unida marcó 117. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 38 partidos, Puerto Nuevo ganó 8 (46 goles), Juventud Unida ganó 15 (61 goles) y empataron 15 veces. COMO LOCAL JUVENTUD UNIDA. En 39 juegos, Juventud Unida ganó 15 (56 goles), Puerto Nuevo venció en 10 (49 goles) y empataron en 14 oportunidades. EL ULTIMO TRIUNFO PORTUARIO. El domingo 10 de octubre de 2016, por la 7ª fecha de la Primera D 1016/17, Puerto Nuevo se impuso 3-1 como visitante con goles de Franco Colliard (2) y Juan Peloso. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El sábado 3 de noviembre de 2018, por la 10ª fecha de la Primera D 2018/19, igualaron sin goles con arbitraje de Edgardo Kopanchuk. APOSTILLAS: El equipo de nuestra ciudad acumula cinco juegos sin victorias ante Juventud Unida con 3 empates y 2 derrotas. Y como local, Puerto Nuevo lleva 8 encuentros sin ganar, con 4 derrotas y 4 empates. El último triunfo en Campana se remonta al domingo 12 de febrero de 2006, por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D: fue por 3 a 2, con goles de Diego Herrero y Gastón Rondán (2). MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Gastón Rondán (5), Orlando Sosa (5), Carlos Canale (4), Luis Marcelo Tellería (4), José Hidalgo (3), Oscar Rodríguez (3), Rubén Stella (3) y Martín Horacio Monteagudo (3). MÁXIMOS GOLEADORES JUV. UNIDA: Rodolfo Ferjanic (6), Medina (4), Walter Encino (4), Cevallos (3), Juan Steimbach (3) y Lionel Fonzalida (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER EMPATE LOCAL El 11 de julio de 1976, por la 14ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo igualó 0-0 con Juventud Unida en un partido disputado en el Estadio Municipal de nuestra ciudad. La síntesis de aquel encuentro fue: PUERTO NUEVO (0): Carlos Alberto Pérez; Julio Raboni, Pichinelli, Maggiolo y Mauro (Fillopksi); Tabbia, Velázquez (Guizzarelli) y Juan Domingo Raboni; Malaszuk, Argés y Fossatti. DT: Domingo Pepe. SUPLENTES: Reynaldo Torres, Cherei y Laita. JUVENTUD UNIDA (0): Casamayor; Ortolani, Castro, Anivole y Yannello; Alí, Miguel Angel Luna y R. Villaroel; N. Luna (Rosselot), Trillini y Machuca. DT: Rubén Glaría – N. Castro. SUPLENTES: Ramírez, Bonato, Lemos y Moreto. GOLES: no hubo. INCIDENCIA: ST 21m Raboni (PN) desvió un penal. EXPULSADO: ST 44m Yanello (JU). CANCHA: Estadio Municipal. ÁRBITRO: Jorge Kravanja. FIGURAS: Carlos Pérez (PN) y Ortolani (JU).

