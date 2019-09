Vuelve la inseguridad al barrio Ariel del Plata

Ayer una mujer se fue y a los 20 minutos le avisaron que habían intentando entrar a su casa: los ahuyentó la alarma. Mañana habrá reunión con autoridades municipales y policiales. En el barrio Ariel del Plata la inseguridad vuelve a intranquilizar a los vecinos. Este sábado en la esquina de Bravo y Coltelli, delincuentes intentaron ingresar a una propiedad cuando su dueña no se encontraba, pero el sistema de alarma se disparó y se escaparon sin hacerse de ningún botín. Pero el caso es uno más en una cadena de hechos registrados en las últimas semanas. "Salí tipo diez y media de la mañana. Quedó todo cerrado, puse la alarma y me fui. Pasó que saltaron la reja y veinte minutos después me avisaron que la puerta estaba abierta", le contó la damnificada a La Auténtica Defensa. Fue una efectiva policial en recorrida diaria la primera en advertir la puerta violentada. De inmediato, se contactó con un conocido de Facebook, a su vez conocido de la dueña de casa, quien le dio avisó para que regresara al domicilio. Los delincuentes no se habían llevado nada, confirmó la mujer después. Ni siquiera la tranquilidad. Y es que el barrio Ariel del Plata está siendo golpeado nuevamente por la inseguridad. Se trata en su mayoría de escruches (ingresos a propiedades cuando sus moradores se encuentran ausentes), aunque también se registraron robos a mano armada, como sucedió hace unos días en la galería comercial de la entrada del barrio. "Están al acecho. A mi me quisieron entrar porque me vieron salir con el auto. Han estado mirando, es así", sostuvo la mujer a la que le quisieron robar este sábado. "Hace poco andaban saltando por los techos. Como Ariel es un barrio de casas bajas, se suben por una esquina y de ahí buscan cómo ingresar por alguna puerta o ventana", explicó. A ella también le había violentado su hogar en abril pasado, cuando estaba de vacaciones. En aquella oportunidad, los responsables fueron detenidos. "Ariel se está haciendo insostenible", afirmó. Los robos en Ariel del Plata parecen recrudecer en determinados períodos. El segundo semestre de 2017 fue particularmente crudo en materia delictiva. Se trataban en su mayoría de jóvenes de zonas aledañas que usaban su agilidad para ingresar y salir rápidamente de las propiedad cargando lo primero que encontraban a mano. También hubo hechos más serios: una casa de la calle Carossa fue víctima de delincuentes que la Policía rastreó hasta cruzar el peaje Pacheco de la Panamericana. En esa oportunidad, se fugaron con dinero, joyas, tecnología y ropa. Solo se detuvieron porque el dueño de la propiedad salió un rato antes del trabajo y los encontró en pleno saqueo. La delincuencia que asolaba el barrio en esa época encontró la contracara de su accionar el viernes 2 de marzo de 2018, cuando tras cometer un robo en una tienda de indumentaria, un chico de apenas 16 años murió al intentar cruzar la Panamericana en fuga hacia La Josefa, de donde era oriundo. Un Peugeot 308, conducido por un efectivo de la Policía Federal con base en San Isidro, lo embistió en plena autopista. Frente al reclamo de los vecinos, el Municipio dispuso una serie de medidas para reforzar la prevención en el barrio, desde el despliegue de "caminantes" de la Policía Local, la asignación de un móvil de patrullaje exclusivo y la instalación de más cámaras de seguridad conectadas a la Mesa de Enlace del CIMOPU. La estrategia parece no ser suficiente. Este lunes a las 18 horas en la Sociedad de Fomento del barrio, los vecinos se reunirán con el secretario de Prevención Ciudadana, Abel Milano; el director general de Planificación y Coordinación Operativa, Nerio Nogueira; y autoridades policiales. Llevarán su problemática a las máximas autoridades municipales del tema para intentar hallar algo de paz.

Pese a la presencia policial, la delincuencia parece elegir Ariel del Plata por los varios puntos de egreso que tiene el barrio.





En ocasiones anteriores, la sociedad de fomento ha sido una herramienta fundamental para canalizar el reclamo de mayor seguridad (Foto Archivo).



Vuelve la inseguridad al barrio Ariel del Plata

