El FMI le dará los dólares al próximo gobierno, que aplicará la receta inversa a Cambiemos: que la economía crezca y que baje la inflación. El jueves se conoció el dato de la inflación de agosto que capturaba el impacto de la devaluación post PASO en las últimas semanas. El 4% de inflación mensual que midió Indec anticipa una suba más fuerte para septiembre ya que la devaluación mensual en las últimas semanas de agosto promedió el 11%. Además las medidas de control cambiario resultaron laxas y derivaron en una ampliación de la brecha entre el dólar oficial ($AR/USD 57) y aquel implícito en las operaciones financieras que implican cambiar pesos por dólares ($AR/USD 65): esa brecha marcará también la suba de precios en septiembre. Según estimaciones privadas, la inflación cerrará el año en torno al 60%. Los datos de Indec mostraron una fuerte incidencia de la devaluación sobre el precio de los productos de consumo esencial para la población: leches y otros lácteos subieron 85% entre agosto de 2019 y 2018, medicamentos 84% anual, aceites un 72%, el pan 58%, carnes 56%, electricidad y gas 56%. El mismo jueves 12 la Cámara de Diputados discutía la Emergencia Alimentaria: el incremento de un 50% (no de un 60% u 80%) en las partidas presupuestarias vigentes correspondientes a políticas de alimentación y nutrición. La media sanción recibida en las tres horas de sesión, con apoyo de legisladores oficialistas, tendrá un costo fiscal estimado de USD 200 millones. En el primer semestre del año, previo a las PASO, empresas y clase media fugaron del país USD 11.000 millones.. Pese a la agilidad de la sesión resaltada por los medios, la media sanción no resultó gratis: en primer lugar, para los 4,5 millones de nuevos pobres que tiene el país desde 2018 y, en segundo lugar, para los movimientos sociales que defienden sus derechos y fueron violentamente reprimidos en calle 9 de julio el día miércoles. En el primer semestre de 2019 la tasa de pobreza alcanzó al 35% de la población argentina, según datos de Indec. Especialistas estiman que dicho registro bordeará el 40% a fines de año. En tanto, mediciones complementarias, como la que desarrolla la Universidad Católica Argentina, reflejan una tasa de pobreza del 52% entre la población más vulnerable: los menores a 17 años. La pregunta para el próximo gobierno es cómo frenar esta avanzada inflacionaria, vinculada a la devaluación cambiaria, vinculada en buena medida a la especulación financiera -y otros hitos de Cambiemos, como la dolarización de las tarifas de servicios públicos. Alberto Fernández viajó el miércoles a Tucumán y empezó a negociar con la CGT y la UIA el marco de un acuerdo para congelar subas de precios durante los primeros 180 días de su gobierno. Eso ayudará a recomponer el poder de compra de los salarios, moderando las subas en paritarias. Los controles de precios serían estrictos en el caso de bienes sensibles: alimentos, gas, electricidad, agua, medicina prepaga y naftas. A su vez, Cambiemos accedió a pagar un bono de $ 5.000 para empleados nacionales, de $ 3.000 para bonaerenses (excluyendo docentes) y negociarán la semana próxima un aumento por única vez para trabajadores del sector privado. Al igual que en 2017 y 2018, este año las paritarias cerraron detrás de la inflación. Fue novedosa la implementación de ajustes trimestrales en 2019; en lugar de subas anuales o semestrales. Ese mecanismo podría acortarse si la inflación no se estabiliza: pasar a ajustes mensuales, lo cual contribuiría a su vez a que la inflación se torne más volátil. Es un tema complejo que requiere el desarrollo de políticas coordinadas con diferentes horizontes de plazo: recomposición salarial y estabilidad cambiaria en el corto plazo, se necesitan dólares para calmar al tipo de cambio (celebramos la postergación del giro del FMI) y regulaciones, también evitar en el mediano plazo otra modificación de los ajustes en paritarias y lograr que la economía crezca, lo cual exige los dos primeros requisitos para reactivar el mercado interno.

