Edición del domingo, 15/sep/2019 Soledad Alonso: "Vidal se endeuda en dólares para fortalecer el SAE"







Se trata de un préstamo por USD 50 millones destinado al Servicio Alimentario Escolar. "Vidal recauda en pesos y paga en pesos ¿Por qué nos endeuda en dólares para comprar alimentos en el mercado local y a dos horas de irse?", señaló Soledad Alonso, candidata a diputada provincial de nuestra ciudad. "La situación de los comedores escolares es cada vez más complicada, porque semana tras semana más familias se están quedando sin trabajo y los cupos no alcanzan. Que Vidal haya dejado pasar tanto tiempo para tomar la decisión de ampliar los cupos, habla de su especulación política y no querer reconocer, hasta último momento, la emergencia alimentaria que provocó esta administración", comentó la candidata por el Frente de Todos. La ejecución del nuevo endeudamiento en USD 50 millones de dólares será de tres años. "Es decir, que continuará en el próximo mandato. Ella ya sabe que no tiene oportunidad y en vez de enfocarse en resolver la transición, contrae una deuda de largo plazo y en dólares… Vidal recauda en pesos y paga en pesos ¿Por qué nos endeuda en dólares para comprar alimentos en el mercado local, y a dos horas de irse? ¿Los va a importar?" Según explicó la candidata, Campana será uno de los 25 municipios bonaerenses beneficiados con la medida, 17 de los cuales son administrados por intendentes de Cambiemos. Además, recordó que se calcula que más de la mitad de los estudiantes de la provincia vive en circunstancias por debajo de la línea de la pobreza. "El comedor no tiene que ser el eje de la escuela. El eje de la escuela tiene que ser el conocimiento y la igualación de oportunidades como motor de movilidad social y crecimiento. No sólo los cupos de los comedores escolares no alcanzan, sino que día a día se multiplican las colas en los comedores y los merenderos de los barrios. No sólo hay más chicos para atender, ahora también aparecieron los adultos. Lo veo en toda la Primera Sección Electoral, y Campana no es la excepción. Lo veían venir y no hicieron nada. Es triste, pero es así", concluyó.

Soledad Alonso: "Vidal se endeuda en dólares para fortalecer el SAE"

