Kicillof: "Vamos a volver mejores y eso es más austeros, transparentes y eficientes"

El candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, estuvo en la Universidad Nacional de Quilmes y criticó al gobierno "de CEOs" de Macri. El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, afirmó este ayer durante una visita al partido de Quilmes que el kirch-nerismo volverá al Gobierno siendo "más austero, transparente y eficiente". El ex ministro de Economía participó del Segundo Foro de Gestión que se realizó en la Universidad Nacional de Quilmes junto a la candidata del Frente de Todos a intendenta de ese distrito, Mayra Mendoza, y reiteró sus críticas a la política económica del Gobierno. "Dijeron que los CEOs, los gerentes garantizaban un gobierno austero, y miren cómo terminamos", lanzó Kicillof y agregó: "No podía pasar nunca lo que prometieron, ¿cómo iba a crecer el empleo, a bajar la pobreza, subiendo la tasa de interés, bajando las jubilaciones, etc.? Era imposible". En una referencia a la canción que suele entonar la militancia kirchnerista desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia en 2015, Kicillof agregó: "Vamos a volver mejores y eso es más austeros, participativos, transparentes y eficientes". Además, apuntó contra los dirigentes municipales de Cambiemos al afirmar que "ahora el marketing les dice a los candidatos a intendente del oficialismo que aparezcan solos en las fotos" y sostuvo que "si de veras no les gustan Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que digan que estuvo mal lo que hicieron".



