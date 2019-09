Axel Cantlon: "No se elige solo intendente en Campana"

Axel Cantlon, precandidato a intendente por el vecinalismo dentro de Consenso Federal, señaló la necesidad de evitar que los funcionarios porteños que dominan gran parte de las decisiones en Campana, tengan una mayoría automática que les permita aprobar reformas que no cuenten con el consentimiento de nuestra ciudadanía. "En Campana no puede haber mayoría automática en el Concejo Dleiberante. En ese sentido el CEAMSE es un tema central que seguro el oficialismo intentará profundizar en los próximos 4 años si Larreta es reelegido porque es un tema de mucho interés para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el intendente local es un discípulo de ese sector político"explicó Cantlon. "Ya en conjunto con el PJ, aprobaron la emergencia sanitaria que le delega al Intendente facultades propias del HCD en relación con la disposición final de los residuos sólidos urbanos; dejando fuera del control de los concejales todos los acuerdos que el Intendente celebre en uso de esas facultades". "Es más, el reemplazo del intendente es también una incondicional del partido político de Larreta". "Entiendo que la comunidad de Campana quiera agradecer las obras de mejorado de las calles que se construyeron en estos años, pero eso no nos tiene que permitir dejar de controlar más acciones municipales que sean compatibles con los intereses de la ciudad de Campana; ya que de entregarse una mayoría absoluta al oficialismo; los dirigentes porteños que manejan gran parte de Campana podrán avanzar en reformas que sigan perjudicando la economía local como se ha realizado desde la reforma de las tasas municipales en adelante". "Evitar la mayoría automática es un objetivo que como vecinalismo de Campana debemos conseguir y así asegurarnos un control y transparencia en las decisiones que se tomen". "Por todo eso, ademas de elegir candidatos a presidente, gobernador legisladores e intendente en la próxima elección de octubre; también elegimos la confirmación de los cuerpos legislativos y en Campana, de mantenerse la eleccion pasada; el oficialismo local tendría mayoría absoluta y convertirían al HCD en una escribanía de los negocios porteños en Campana". "Para que nadie tenga mayoría propia es necesario repartir fuerzas dentro del HCD y evitar la polarización en Campana, acompañando al vecinalismo a mantener la representación legislativa", concluyó.

Axel Cantlon con candidatos a concejales y consejeros escolares.



