La Guarda de Niños por parientes o terceros en veremos

El Dr. Mauricio Mizrahi se refirió al tema durante una jornada de Derecho de Familia organizada por el Colegio de Abogados. "Creo, personalmente, que es uno de los temas más complicados que tiene el Código Civil y Comercial, sobre todo porque no tiene claridad en sus normas", comentó el ex Juez. "Couture decía: ´El derecho se trasforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado´. Nosotros siempre pensamos que tema de la capacitación permanente para nuestros matriculados es fundamental. Por eso, semana tras semana tratamos de proponer a nuestros matriculados una capacitación o charla de actualización en las diferentes ramas o especialidades del derecho. En este caso, el Dr. Mizrahi nos honra con su presencia. Juez de la Cámara Civil, fue abogado litigante, es profesor de la UBA, y también obtuvo un reconocimiento de la Academia Nacional de Derecho por uno de sus libros". Así presentaba Marcelo Fioranelli, Presidente del Colegio de Abogados de Zárate Campana, el cierre de la Jornada de Sobre Derecho de Familia que tuvo lugar en la sede de la calle French. Indagado por la prensa local, el autor del premiado libro "Responsabilidad parental", comentó: "La semana pasada hablamos sobre la responsabilidad parental, expresión que comporta o implica que estamos ante niños que están cuidados por sus progenitores. Ahora vamos a hablar sobre el niño que, por determinadas circunstancias, no está al cuidado de sus padres y cómo lo trata el nuevo Código Civil y Comercial, donde se hizo un gran avance porque no estaba tratado en el Código anterior. Pero es un tema muy complejo igual, y toda la doctrina que hay es muy diversa y diferente. Tanto es así, que creo que no se ha estudiado este tema a fondo. La interpretación de las normas es muy complicada. Creo, personalmente, que es uno de los temas más complicados que tiene el Código Civil y Comercial, sobre todo porque no tiene claridad en sus normas. Soy un gran defensor del nuevo código, pero en este caso creo que falta haber pulido más o estudiado un poco más las previsiones. Hay muchas dudas de sobre cómo se debe interpretar el artículo 643, el 657… y sobre todo el 104. La mayoría coincidimos en que es un tema complicado y es difícil interpretar qué es lo que quiso decir el legislador cuando reguló la cuestión de una determinada manera". SISTEMA MIXTO "Hemos avanzado mucho, porque ahora tenemos una regulación. Antes, eran los dos extremos: o lo cuidaban los padres, o iba a la tutela o la adopción. Ahora, hay figuras intermedias o provisorias que permiten que un tercer cumpla la función de un padre y lo pueda cuidar durante un determinado período de tiempo y que el niño vuelva a su familia de origen. Ni están privados totalmente, pero tampoco acceden a la paternidad. Ahí surgen las guardas fácticas, de hecho, y los deseos de los cuidadores de acceder a la adopción cuando está prohibida para los casos ya existe el cuidado de un chico por un tercero. El tema pasa que el Estado es el que regula toda la cuestión de la adopción y no tiene lugar la decisión de los padres. No pueden disponer de su hijo. Yo puedo disponer de mi corbata, de mis zapatos, de mi computadora. Pero no puedo disponer de un ser humano, aunque sea mi hijo. Esto está en línea con las convenciones internacionales y las leyes asociadas a la 26061 de los derechos del niño, que es de un cambio radical a partir del 2005, que es cuando fue derogada la tristemente llamada ley del patronato, en la que los niños no eran tratados como seres humanos y, ahí, hubo una gran responsabilidad de los jueces. Eso cambió y es un avance. El manejo de estos chicos ya no de pende sólo de los jueces, hay un sistema mixto en el que interviene la administración con diferentes órganos, y el Juez. Después, está la demora judicial es un problema en el mundo. Pero a la hora de las adopciones, donde en la Argentina es un tema crónico, la cuestión es grave. Porque los chicos están institucionalizados, y si no son bebés, es muy difícil encontrar padres dispuestos a adoptarlos", concluyó Mizrahi.

La Guarda de Niños por parientes o terceros en veremos

