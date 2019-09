Publicidad En esta oportunidad nos vamos a enfocar en la cuarta ciudad del país, la más importante al borde de la cordillera, una ciudad que turísticamente no siempre se le dio el valor que merece. Es importante tener en cuenta algunos tips que la hacen interesante antes de planificar el viaje. Por un lado hay muchísimas frecuencias aéreas, tanto desde Aeroparque Jorge Newbery como desde Palomar. El vuelo no tarda más de una hora y media y el costo es muy competitivo comparado con otras rutas aéreas domésticas. Todo esto es un punto a favor del potencial viajero, que de antemano debe saber que el transporte no va a ser un problema. Cualquier momento del año es interesante para visitarla. A nosotros nos gusta más el calor que la nieve, pero ambas variantes están disponibles. El camino del aeropuerto a la ciudad muestra bastante pobreza alrededor, cosa que desaparece por completo cuando se llega a la ciudad. Lo primero que seguramente les llame la atención es la gente limpiando las veredas, una ciudad que brilla, que parece que formara parte de otro país. En las veredas casi no hay basura y al ser una zona sísmica, fue planificada como muchos espacios verdes (para que la gente pueda quedarse en áreas abiertas en caso de terremotos), hoy completamente arbolados. Muchas de las calles tienen acequias, tradición de esta provincia que fue heredada de los Huarpes, tienen una manejo del agua notable. La infraestructura de la ciudad está a la altura, es realmente agradable moverse dentro, ya sea en los trolebús (que además es ecológico), taxi o colectivo. Hay demasiadas opciones y para todos los gustos y bolsillos, pero vamos a recomendar una serie de alternativas, para que regresen con una idea de lo que tiene esta ciudad y provincia para ofrecerles. En el centro, el Paseo Sarmiento es la senda peatonal donde tienen restaurantes, cafés, bancos, locales comerciales, y desemboca en la Plaza Independencia, el espacio verde más importante del centro de la ciudad, algo así como 4 hectáreas perfectamente cuidadas, donde todo está impecable y de noche tienen un escudo de la Nación iluminado con luces de neón. Los murales de la independencia están rodeados de fuentes de agua, es sin dudas una de las plazas más bonitas del país. Más al oeste de la ciudad, el Parque General San Martín forma el mayor pulmón verde de esta urbe, superando las 300 hectáreas de superficie. Fue diseñado por Carlos Thays y es un paseo altamente recomendable donde se irán cruzando con jardines, esculturas y fuentes de agua. El Estadio Malvinas (que fue sede de la Copa de Mundo de Argentina 78) está dentro del parque. Al mismo tiempo se accede desde acá al Cerro de la Gloria, que en su cumbre tiene el Monumento al Ejército de los Andes, y desde la explanada tienen una excelente vista al Parque y a la ciudad. En una de las laderas del cerro está el zoológico de la ciudad y al sur del cerro el Anfiteatro Frank Romero Day, donde todos los años se celebra la Fiesta de Vendimia. Ahora, no nos vamos a olvidar de una de las motivaciones más importantes para visitar es ciudad, los viñedos. Los hay en distintos valles y las bodegas también marcan circuitos de distintas calidades y precios. Normalmente las excursiones a bodegas toman 2 o 3 en un día, que incluyen catas, explicaciones del proceso de producción e industrialización de vino y tienen opciones de agregar almuerzos a cenas. La variedad de bodegas es impresionante, con variantes realmente muy diferentes. Si quieren bodegas más masivas tienen para elegir entre Trapiche, López y Norton, lo más exclusivo va por el lado de Escorihuela Gascón, Catena Zapata y Luigi Bosca o las nuevas tendencias de bodegas más pequeñas, exclusivas y de menor producción, las boutiques, como Andeluna, Cruzat y Ruca Malén por nombrar algunas. Tienen que tener en cuenta que van a necesitar un día completo para hacer Aconcagua, una visita que comienza partiendo a las 07.30 Hs desde el alojamiento, donde la primer parada va a ser a 100 Km, en Uspallata, escenario de la ocupación indígena Huarpe en la época prehispánica y valle que sirve para poder diferenciar la finalización de la precordillera y el comienzo de la cordillera frontal. A poca distancia van a encontrar Las Bóvedas; históricas construcciones de adobe muy bien conservadas que sirvieron para fundir cañones y almacenar cereales durante el cruce de los Andes. El paseo continúa con la visita a las villas de Picheuta, Polvaredas y Punta de Vacas, desde donde se accede a la famosa villa de Los Penitentes, uno de los centros de esquí de Mendoza, que funciona de junio a agosto y es un buen escenario para el turismo de aventura el resto del año. Tiene una aerosilla como una panorámica muy buena. Más adelante, en Puente del Inca, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, el río Las Cuevas perforó la montaña formando un puente natural donde afloran aguas termales, una verdadera maravilla a los ojos, que no pueden dejar de visitar. Siguiendo por la Ruta Internacional, se encuentra el complejo aduanero de Horcones y unos kilómetros más adelante, ya en el límite con Chile, la localidad de Las Cuevas, construida siguiendo un estilo europeo, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entre Las Cuevas y el túnel internacional que lleva a Chile hay una ruta que, si las condiciones climáticas son favorables, permite ascender hacia el monumento del Cristo Redentor, emplazado a 4.200 metros de altura. El Cerro Aconcagua que estarán visitando representa el pico más alto del continente, íntegramente asentado del lado Argentino de la frontera. Y con esta excursión que los depositará nuevamente en el hotel alrededor de las 20.00 Hs terminamos con lo que consideramos imperdible en Mendoza. No olviden de dejar lugar en el estómago para un chivito acompañado de tomaticán (tomate, cebolla de verdeo y huevo) y un malbec. En la previa del asado tampoco olviden las aceitunas mendocinas y las empanadas, que a diferencia de las provincias vecinas llevan aceitunas y no llevan pasas de uva. La zona de Chacras de Coria es donde recomendamos que vivan esta experiencia. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar





