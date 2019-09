P U B L I C









Silvina Cotignola

Una de las patologías crónicas más renombradas en los últimos tiempos, prima facie, no configura discapacidad en el término y con los alcances previstos por las leyes 22.431, 24.901 y 26.682. En consecuencia, deviene innecesario la gestión del conocido Certificado Único de Discapacidad. Según estadísticas confiables, uno de cada cien argentinos son celíacos, aunque hasta el día de hoy, muchos de ellos no lo saben con certeza por diagnóstico. Nuestro país, cuenta con un régimen legal específico que regula todo lo concerniente a dicha enfermedad. No obstante ello, quienes padecen esta enfermedad siguen teniendo grandes obstáculos en cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, pedir un plato sin gluten en algún restaurant. En el año 2009 nuestro Congreso Nacional sancionó la ley 26.588, mediante la cual se declaró de interés nacional "la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad". Dicha norma, establece entre otros puntos relevantes: la obligación por parte de los efectores de salud (obras sociales, empresas de medicina prepaga, y el subsistema público de salud) de tener que brindar cobertura asistencial a los pacientes celíacos, cobertura que alcanzará a la detección, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de aquella. Ello sin perjuicio del deber inexcusable de cubrir las harinas y premezclas libres de gluten. La misma norma también tipifica como infracciones a ella, diferentes tipos de conductas, como la impresión de la leyenda "libre de gluten" en envases o envoltorios de distintos productos alimenticios que no cumplan con las correspondientes exigencias legales, o su difusión, publicidad, o promoción como "libre de gluten". De igual modo, sanciona, el alta de cobertura asistencial, el ocultamiento o negación de información requerida por el organismo de contralor competente, el "ANMAT", autoridad de aplicación de la ley 26.588. Dichas sanciones van desde la multa hasta la suspensión y clausura del establecimiento incumplidor. Si bien, como se señalara la celiaquía posee régimen jurídico propio, ha sido la jurisprudencia (precedentes judiciales) la que se ha encargado de brindar protección legal a estos pacientes crónicos. Las mismas se relacionaron esencialmente con la negativa de coberturas médicas por parte de las obras sociales y prepagas. Pero, sin duda alguna, esta no es la única dificultad que les toca atravesar a tales individuos. En cuanto al cumplimiento de la ley, por parte del conjunto mayoritario de la sociedad, respecto a las comidas libre de TACC, puede, en consecuencia, observarse el poco apego a la normativa rectora. La justicia no se ha expedido ni pronunciado de manera explícita. El único de los precedentes, que no alude estrictamente a los reclamos de coberturas prestacionales, es una sentencia dictada por el tribunal oral de General Roca, Provincia de Rio Negro, en la causa "Vidal Valenzuela Marcos Esteban s/ Ejecución Anticipada" donde el juez de ejecución, Armando Márquez, hizo lugar al pedido de detención domiciliaria, de un preso celíaco. El magistrado, al referirse al caso, señaló que se estaba ante una persona privada de libertad, con diagnóstico de padecer una enfermedad, en este caso celiaquía, quien se encontraba alojada en una unidad carcelaria que no brindaba las condiciones mínimas que permitieran cubrir la ingesta alimentaria acorde a tenor de las circunstancias higiénicas del lugar y, en especial, la carencia de una alimentación libre de gluten como era la requerida por el detenido. Así pues, basándose en tales argumentos, el juez otorgó al interno, la posibilidad que cumpliera el resto de su condena en su propio domicilio, teniendo en cuenta, por un lado la complejidad de su estado de salud, y por el otro, que el padecimiento de dicha dolencia, no genera la necesidad imperiosa de ser alojado en un centro hospitalario. Más allá de lo descripto, hasta el momento el manejo de la cuestión, sigue siendo ajena a la problemática del derecho de consumo y la situación de estos enfermos continúan navegando aguas difusas. Por todo esto ¿Cuál sigue siendo el marco legal protectorio para ellos? En primer lugar, sin duda alguna, el art.42 de la Constitución Nacional, en tanto que los consumidores y usuarios de bienes y servicios, tienen derecho, en la relación de consumo , a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y verás, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. En segundo término, cuentan con la aplicación de los principios de la ley de Defensa del Consumidor 24.240 y sus modificatorias. Así pues, la mera aclaración que un producto es libre de gluten, no es más que la traducción de los deberes de información y protección al consumidor contenidos en los Art. 4 y 5 de dicha norma. No obstante ello, la protección legal del celíaco, encuentra también su sustento en la aplicación del Art. 8 bis de aquella, en donde se dispone que se deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Atento al presente vuelo rasante, habiéndose puesto foco en la normativa vigente y exegéticamente aplicable a dichos pacientes, no cabe duda que cumpliéndose la misma de manera eficiente, ningún paciente estaría desprotegido para acceder a todos los tratamientos y coberturas que les fueren prescriptas por sus galenos tratantes. En consecuencia, no será indispensable, pensar al aludido certificado, como la única estrategia para obtener la cobertura médico asistencial y de harinas y premezclas necesarios para llevar una vida lo más normalizada posible, no obstante su padecimiento. Por ello, vuelvo a invitarlos a que "Ejerzan sus Derechos porque su ejercicio no constituye meros Privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com

Discapacidad:

Protección legal para los pacientes celíacos

Por Silvina Cotignola

