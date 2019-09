Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia "Yo lo he visto a Jesús y me ha dicho que pronto regresará a la Tierra y juzgará al mundo. Separará el Mal del Bien e instaurará el Reino de Dios en la Tierra. Yo soy optimista pero este Reino de Dios que inundará de Bien y de Amor a toda la Tierra tendrá un precio muy alto que tendremos que pagar y habrá una gran selección. Esta selección estará determinada por catástrofes naturales y guerras, al final de todo este proceso reinará la paz y la civilización humana se encontrará con civilizaciones extraterrestres... En el marco de este mensaje existe una doctrina, o cultura filosófica-espiritual, podemos decir, de enseñanzas que he recibido a través de cientos de mensajes que he escrito durante estos 27 años que abarcan el camino espiritual que nosotros, o cada uno de nosotros quiere emprender y seguir. Por lo tanto son enseñanzas sobre la reencarnación, enseñanzas sobre el Cosmos, el Universo, otras civilizaciones, sobre las interpretaciones teológicas de la Biblia, sobre las profecías, la alimentación, la ética del Espíritu, el activismo político-social que tenemos que poner en práctica en nuestra sociedad. Nosotros creemos en la meditación y en la oración pero no nos gusta estar sentados con los brazos cruzados durante todo el día: somos activistas a nivel social, no somos activistas políticos, nosotros apoyamos a los Justos. Si son doctores los apoyamos en la medicina, si son magistrados lo hacemos en la magistratura, si son políticos en la política, si son misioneros nosotros también nos transformamos en lo mismo, si son deportistas nos convertimos en atletas; lo importante es que estos personajes a los que definimos "los Justos" hagan el bien, ayuden al prójimo, estén del lado de los débiles, que luchen por la Justicia en el mundo, en contra de la opresión, en contra de la guerra, de las armas nucleares, de la radiactividad, a favor de nuestra Constitución en el momento que nos la quieren destruir, o abolir; denunciamos la corrupción, estamos en contra de la Mafia: este es nuestro accionar, es decir, esta es nuestra forma de ser cristianos. Mientras que todos los días hacemos esto y tratamos de hacerlo creemos además en la oración, en la eucaristía, en las señales del Cielo, en la vida extraterrestre, en las profecías, y esperamos con todo nuestro ser y nuestro amor la llegada de Cristo, mientras estamos en este estado de espera, nos dedicamos a todo lo que os mencioné anteriormente. Esto es todo. Ahora os escucho a vosotros". Pregunta del público: Buenas tardes, con respecto a estas temáticas que estamos planteando, es decir, con respecto a esta destrucción y a esta nueva Venida de un Cristo, lo que me preguntaba es ¿cuántos en relación al nivel evolutivo en el que nos encontramos hoy, en nuestro Planeta, cuántos comparten este mensaje de que habrá una nueva Venida de Cristo? Giorgio: "Alrededor de 10 millones de personas". Pregunta: Y ¿cuál puede ser nuestro papel en términos muy concretos, es decir, cuando ocurra lo que tiene que ocurrir? Porque pensar que hay alguien que está por llegar podría quitarnos la responsabilidad de ponernos activamente al servicio y de convencer a aquellos que aún no ven todo esto. Me pregunto ¿de qué forma podemos transmitir esta conciencia aceptando la idea de que tal vez llegue alguien que nos iluminará? Giorgio: "Con el instinto de preservación de la vida. Si usted, a partir de hoy, o tal vez ya lo es, como creo por la forma en la que habla, se convierte en una activista para mejorar nuestra sociedad y por lo tanto para evitar que en Aleppo sigan bombardeando, para luchar en contra de la bomba atómica, etc, usted pasará a formar parte de la lista de mis hermanos extraterrestres como una persona digna de sobrevivir y que podrá construir una nueva civilización. Si se queda en su casa, sentada, esperando la salvación de los extraterrestres serán ellos mismos los que dirán: ´esta persona no nos sirve para nada´. ¿Es clara la respuesta?" P: Si, además es de gran consuelo. Giorgio: "Entonces, a partir de mañana por la mañana, quienes tomen conciencia de que hay seres que nos ayudarán, lo que tenemos que saber es que la condición para que lo hagan es que tenemos que dejar todo y dedicarnos al prójimo. Si lo hacemos ellos nos ayudarán. En cambio quienes se queden sentados esperando de brazos cruzados no serán salvados". Continúa el próximo domingo. ESTIMADOS LECTORES DE LA VOZ DEL AGUILA: próximamente estaremos compartiendo una charla amena con aquellos que deseen profundizar estos importantes temas, escribinos por whats app al 3489-15575775 o mandanos un mail a lavozdelaguila@yahoo.com.ar, para coordinar fechas y horarios (a realizar en el centro de la ciudad de Campana). Los esperamos a todos!!!!! Ingresá a: Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

El rey y el pastor

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: