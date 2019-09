DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 16/sep/2019

La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/sep/2019 Rincón Tuerca





SUPER TC 2000: La categoría llega este fin de semana al autódromo El Zonda de San Juan por otra carrera de su campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". DECIDIRSE: La idea de Fernando Moreno es poder picar en San Pedro y en el autódromo de San Nicolás donde viene de ganar en su momento en los dos escenarios, ahora el tema económico lo lleva a pensar en cual de las dos posibilidades se decide pelear el campeonato. TERMINAR: Una vibración en el auto lo tuvo a mal traer todo el fin de semana en el autódromo de Dolores donde corrieron los chasis del Regional y Gastón Fernandez pudo a pesar del problema terminar las dos finales con diferentes resultados con la motorización de Leonardo Scoccossa. COLOR: Siguiendo con Gastón Fernandez presentó colores nuevos su auto donde fue muy reconocido por la categoría con un naranja casi similar al trueno naranja que puso contento a todo el equipo. TC MOURAS: La categoría desarrolla en este fin de semana otra fecha del campeonato en el autódromo de La Plata con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs por la TV Pública a través del programa ACTC TV Media. DISPUESTO: En el mes de diciembre hay renovación de comisión directiva en el Club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias que viene presidiendo Adrián Chiorazzo y tras una sana gestión habrá que ver su está dispuesto a seguir desde su lugar de presidente por otras dos temporadas tras cumplir dos mandatos. PROYECTO: Desde Los Cardales el flamante piloto decidió armar un Fiat Uno para correr en la Clase Dos de Alma para las últimas carreras de la temporada y en el Taller de Juan Sbarra ya está trabajando en este proyecto. FORMULA METROPOLITANA: La categoría visita una vez más el autódromo de La Plata donde desarrollan dos finales en el fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. LOCAL: En la esquina de Bertolini y Avenida Varela está en pleno desarrollo el local de motos a pocos días de inaugurarse donde el piloto de motocross Ariel Melon estará al frente de este emprendimiento con dos terminales que pondrán sus productos en dicho lugar mas la venta de accesorios para motos. Bienvenido!! SORPRESA: Fue el cumpleaños de Martina Martinez la mamá del piloto de karting Tobías Amarillo donde le dieron un festejo sorpresa y sin duda que lo concretaron cuando llego la hora de pagar la sorpresa fue que ella debió poner la tarasca. Qué tal?! REGALO: En este tema de los cumpleaños el afamado piloto de karting Adriano Zanatonello festejó el suyo en lugar muy coqueto en la vecina ciudad de Pilar donde al ingresar al predio la seguridad les hacia abrir el baúl de los autos donde los comenzales equivocadamente pensaban que era por esa seguridad pero en realidad miraban si traen el regalo, sino se quedaban afuera de la gran fiesta del Tano. La gente que es mala y comenta! ENLACE: Finalmente se concreto lo que desde algún lugar decidieron que quien lo desee puede casarse en el Museo del Automóvil Manuel Iglesias y días a tras se concretó el enlace de tres parejas. Mira vos!! SERVIR: La idea de este emprendimiento no está mal que se pueda concretar porque además puede servir para tener el lugar en las condiciones que exige un museo de estas características empezando por la limpieza y el acondicionamiento del parque automotor. ARMAR: Ya adquirió dos autos para las picadas como contamos en esta sección en su momento pero ahora tras el regreso de su viaje a Salta el muchacho quiere armar un Fiat Uno o 128 para la categoría que fiscaliza Fedenor. DULCE: Sus amigos ya lo aconsejaron pero el hombre viene dulce como los postres que brinda en sus emprendimientos comerciales y va por mas para volver a correr como lo concretó en su momento en la Clase Dos de Alma donde llegó a pelear hasta un campeonato. DESPRENDERSE: Carlos Zanini decidió desprenderse de su Cupecita Modelo 1938 Chevrolet color roja por 650 mil razones y el representante de Zárate escucha ofertas para quienes gustan de este tipo de categoría. EVALUAR: Luego de evaluar con su equipo las cuestiones económicas Guillermo Fernandez tomó la determinación de bajarse de la categoría Alma con su Fiat para la Clase TC 1100 y pasase a la propuesta que fiscaliza Fedenor donde viene corriendo allí Gonzalo Conti. Cambia todo cambia!! ABRIR: A propósito de Gonzalo Conti fue invitado al cumpleaños de su amigo Zarantonello como explicamos mas arriba y a la hora de ingresar al predio el baúl de su auto no se pudo abrir lo que casi le cuesta retornar desde Pilar sin poder ingresar por suerte negoció su entrada para ser de la partida. GTB 900: La categoría encara este fin de semana con sus dos clases otra carrera del campeonato en el autódromo de Cañuelas donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. DUO: Fue el duo mas observador en los boxes del Kartódromo de Zárate cuando corrió la categoría Pako al verlos hablar durante algún tiempo a Juan Suarez y Bernardo Carfagno de fútbol y de automovilismo provocando que rol cumplia el Tano allí si no había promotoras. BLANQUEAR: Luego todo se pudo blanquear para Don Bernardo que se llegó hasta el kartódromo para observar como corría su sobrino el pibe Ricciardi que además hasta ganó la carrera en la Clase que viene corriendo desde principio de año. Será la nueva cábala la presencia del Tano? MOMENTO: El dirigente con una larga trayectoria en el autódromo en la ciudad del encuentro está atravesando un momento difícil ante sus pares de categorías y federación por un hecho acontecido en su momento en su lugar de trabajo que terminó rechazado por la mayoría de quienes estuvieron involucrados en el tema. Que no cunda el pánico!! SEMI PREPARADOS: Nueva presentación de la categoría en el autódromo platense con su habitual parque de autos este fin de semana utilizando el circuito mas corto. APARECER: En el programa de automovilismo zonal en el canal local aparece una publicidad de una terminal de cerveza donde aparece un señor en un mostrador vendiendo y equivocamente se piensa que es el ex campeón de karting Pablo Sfreddo pero poco tiene que ver con el papá de los actuales pilotos de karting. AIRBAG: La terminal Honda reemplazó más de ciento catorce mil airbag en la Argentina dentro del programa mundial de asistencia inmediata para revisión de bolsas de aire gratuita para el saneamiento de unidades potencialmente emplazadas con un sistema fallido. Resta todavía supervisar mas de cincuenta y siete mil vehículos. FORMULA RENAULT: La categoría fábrica de talentos encara este fin de semana dos competencias en el autódromo El Zona de San Juan. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. SEÑORITA: En la última presentación del Tope Race en Olavarría en zona de Boxes la Gomería La Cueva presentó un stand donde promocionaban unos compuestos italianos de cubiertas y se podía apreciar la encantadora señorita que lo atendía después se supo que resultó ser Natalia una de las propietarias del comercio en cuestión. La tenían a la Caubet?! OPERACION: Aunque trató de zafar de la operación en su pierna el facultativo le hizo saber que para volver a subirse a la moto Diego Juan deberá superar este trámite para estar corriendo en motocross como lo hizo durante muchos años. FIAT COMPETIZIONE: La monomarca con su habitual parque de autos llega hasta el autódromo "El Zonda" de San Juan para realizar dos carreras. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. ESTUDIOS: Como su proceder no es el mejor en sus estudios del colegio la familia decidió que no esté corriendo en la próxima competencia de karting el niño local. TC PISTA MOURAS: La presencia de la categoría en el autódromo platense marca que están desarrollando otra fecha del campeonato este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa ACTC TV Media. REGIONAL: Esta especialidad del karting encara otra competencia del presente torneo este fin de semana en el kartódromo Luis Di Palma en Ciudad Evita. Desde las 9.30 has comienzan con su espectáculo. PARECER: El piloto de karting Daniel Olivera asegura que su rostro cada vez se parece mas a Ayton Senna y lo peor que está convencido que casi es igual, como era de imaginar. Sus amigos están preocupados porque no saben que estará consumiendo por estos días. Sin duda que el "Pato" confundido se lo ve. TC REGIONAL: La categoría vuelve a la actividad este fin de semana con sus dos clases en el autódromo de 9 de Julio donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CORRER: Damian Toledo viene de correr en Concepción del Uruguay en la categoría Alma en la clase TC 1600 donde el piloto local finalizó en el puesto octavo. INVITADO: El piloto invitado para esta ocasión fue Victor Gonzalez que mostró lo suyo en dicha competencia donde el popular "Topo" alcanzó el puesto quinto en la final. MOTIVADO: La punta del campeonato en la Clase Juniors por parte de Ignacio Lopez en la Categoría Prokart lo tiene muy motivado al joven local que espera la próxima fecha en Zárate el venidero 29 de septiembre siempre con la atención total del karting por parte de su padre Marcelo y el asesoramiento de Hugo Giuntoli. TURISMO 4000 ARGENTINO: Nueva propuesta para la categoría en este fin de semana en el autódromo de La Plata en la búsqueda de llevar adelante otra carrera del presente campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa ACTC Media TV. PUESTO: El zarateño Leandro Cracco corrió en Concepción del Uruguay en la Clase Dos de Alma con el Fiat Uno que atiende Mariano Novoa y la motorización por parte de Fabian Carranza quedando en la final en el puesto décimo quinto. DEJAR: Delfina Villaverde dejó el karting pero no el deporte dado que por estos días está abocada al atletismo donde la niña va creciendo en esta nueva disciplina que eligió para no alejarse de la actividad. RALLY MAR Y SIERRA: En la ciudad de Dolores la categoría desarrolla otra carrera de su calendario con su habitual parque de autos. Desde el viernes que comenzó este Rally que tendrán su finalización en el dia de hoy.

