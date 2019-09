DEBUTA MARADONA El debut de Diego Armando Maradona como DT de Gimnasia de La Plata se roba la atracción de la jornada del domingo de la sexta fecha de la Superliga. El Lobo recibirá en El Bosque desde las 11.00 al último campeón, Racing Club, que tendrá entre sus titulares al defensor campanense Leonardo Sigali. Luego, la programación continuará con Banfield vs Talleres (13.15) y a partir de las 15.30 horas llegará otro plato fuerte de la jornada: el clásico Rosario Central vs Newells. Después será el turno de Independiente vs Lanús (17.45), mientras que el cierre será Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata (20.00), con la posibilidad para el Xeneize de quedar como único líder del campeonato. Esta sexta fecha se cerrará mañana lunes con dos partidos: Aldosivi de Mar del Plata vs Patronato (19.00) y Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán (21.10). GOLEADA MILLONARIA River Plate derrotó anoche 4-0 a Huracán por la sexta fecha de la Superliga y de esa manera llegó a los 11 puntos y quedó a dos del líder San Lorenzo (13), que por la tarde había perdido en su visita a Colón de Santa Fe. Los goles del Millonario en Parque Patricios fueron convertidos por Milton Casco, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios y Nicolás De la Cruz. En el Globo, en tanto, fue titular el campanense Joaquín Arzura (fue su debut en Huracán). Por su parte, San Lorenzo (sin Nicolás Blandi, quien se recupera de una lesión muscular) perdió 2-1 ante Colón en el Cementerio de los Elefefantes. Luis "Pulga" Rodríguez y Wilson Morelo marcaron para el Sabalero, mientras que Ángel Romero había anotado la igualdad transitoria para el Ciclón. La jornada de ayer se completó con el regreso a la victoria de Arsenal, que goleó 4-1 como local a Unión de Santa Fe y llegó a los 12 puntos; y con dos triunfos visitantes: Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero, mientras que Argentinos venció 1-0 a Godoy Cruz en Mendoza y también llegó a 12 puntos. PRIMERA B METRO Ayer continuó la sexta fecha del Torneo Apertura con tres partidos: Almirante Brown 1-0 San Telmo, Acassuso 2-2 Villa San Carlos y Talleres (RE) 1-2 J.J. Urquiza. Hoy sigue la programación: Argentino de Quilmes vs Comunicaciones (11.00), Sacachispas vs Deportivo Armenio (15.30) y Defensores Unidos vs San Miguel (15.30). En tanto, mañana juegan: Fénix vs Flandria y UAI Urquiza vs Los Andes (ambos 15.30). El único líder del certamen es Tristán Suárez (14 puntos), que el viernes le ganó 3-1 a Colegiales como local.

