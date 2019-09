La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/sep/2019 Choca el auto y se va caminando







El confuso episodio tuvo lugar Av. Varela y Jean Jaures, durante la madrugada del domingo. Luego apareció en el Hospital, y fue aprehendido. Aparentemente, tendría antecedentes. Una fuerte colisión tuvo lugar el domingo a las 4 de la madrugada cuando un VW Polo que circulaba por Av. Varela hacia la plaza, impactó sobre el lateral izquierdo de un Citroën C3 que cruzaba por Jean Jaures. Según versiones, el conductor del Polo se encontraba visiblemente alcoholizado y a pesar de estar golpeado, se negó a ser asistido por el SAME, al tiempo que abandonó el lugar por sus propios medios. Léase: caminando. Aproximadamente a la hora, el Comando Patrulla recibe el alerta desde el Hospital San José, sobre un masculino que se encontraba en estado de ebriedad y decía haber chocado estaba siendo asistido. Al llegar al lugar, el individuo se encontraba discutiendo con efectivos de Policía Local, y al informársele de la situación, se resistió a la autoridad y fue aprehendido por la fuerza. Aparentemente, tendría antecedentes por robo a mano armada. Intervino SAME, Tránsito, Policía Local, y Comando Patrulla Campana zonas 1, 4 y 5.

Luego del choque, el conductor del VW Polo se retiró a pie del lugar. Estaba alcoholizado.

#Dato alcoholizado chocó en Av. Varela y Jean Jaures, no quiso ser asistido por ??SAME y se dio a la fuga dejando el auto. Luego fue a hacerse atender en el hospital. A la salida se peleó con efectivos de ??Policía Local. Tenía antecedentes por robo en año 2005, fue aprehendido. pic.twitter.com/dCDSEbwOjx — Daniel Trila (@dantrila) September 16, 2019

