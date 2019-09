La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/sep/2019 Automovilismo:

EN 2018, EL CAMPANENSE SALIÓ CON VIDA DE MILAGRO DE “EL ZONDA”. UN AÑO DESPUÉS, EN EL MISMO ESCENARIO, LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA EN EL SÚPER TC2000.

El campanense se impuso en "El Zonda", el mismo circuito donde el año pasado sufrió un tremendo accidente. "Correr tantas carreras y no poder ganar era muy frustrante", aseguró "El Negro", quien así ratificó su gran temporada en la categoría. Si el deporte siempre da revancha, el autódromo "El Zonda" de San Juan le ofreció la mejor a Matías Milla: un año después de salvarse milagrosamente de un tremendo accidente a 220 km/h, el campanense obtuvo en ese mismo escenario su primera victoria en el Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. "Correr tantas carreras y no poder ganar era muy frustrante. En una categoría tan competitiva se tienen que dar muchas cosas para poder ganar, por eso son tan pocos los ganadores en el Súper TC2000. Y siendo un piloto semioficial tiene un sabor especial", reconoció el piloto de nuestra ciudad, quien atraviesa su sexto año en la categoría a la que llegó en 2014, tras conquistar el título de TC 2000 en 2013. "Estoy muy contento de sacarme este peso de encima. Era una mochila que costaba sacármela y nada más lindo que ganar en El Zonda, después del accidente que tuve el año pasado", agregó el Negro, quien supo aprovechar su momento de la temporada. Es que su Renault Fluence siempre funcionó bien en este 2019, pero en la mayoría de las carreras le tocó trabajar como escudero de las dos principales figuras del equipo: Leonel Pernía y Facundo Ardusso. Igualmente, Milla no renegó de su lugar en el Renault Sport Team: "Llegué con los dos pies sobre la tierra, sabiendo que la prioridad era el equipo. Por eso me da mucha satisfacción este triunfo que pude darles. Nunca estuve en un equipo tan profesional, con tantas ganas de seguir mejorando", explicó. El domingo al mediodía, Matías partió desde el quinto lugar, con un auto sin kilos tras optar por no registrar tiempos en la súper clasificación del sábado. Y esos primeros metros de carrera fueron decisivos para su triunfo: "Agustín (Canapino) no hace una buena largada desde la pole y llegamos cinco autos a la par a la chicana a buscar nuestro lugar. Me pude acomodar y después, con una gran maniobra, pude pasar a Werner, que fue la maniobra clave. Después, una vez que pasé a Llaver (había quedado puntero), pude regular la carrera y corrí tranquilo, porque se me abrió mucho la carrera y no tuve la necesidad de exprimir el auto", contó el campanense. En ese inicio, Milla se deshizo de Werner rápidamente, algo que no pudieron lograr los Toyota de Rossi y Santero, por lo que el segundo pelotón se retrasó. En tanto, el piloto de nuestra ciudad mostró rápidamente que tenía más auto que Llaver y lo superó en pista, aun cuando no tenía necesidad de hacerlo, porque el mendocino había sido penalizado (terminó excluido por no cumplir con esa sanción de pasar por boxes). Entonces, Milla dominó la carrera, con más de 10 segundos de diferencia sobre Werner, que quedó segundo tras la exclusión de Llaver. "Se me venían muchas cosas a la cabeza, pero trataba de no desconcentrarme", contó el Negro sobre ese tramo de la competencia. Finalmente, Rossi pudo superar a Werner, pero, a pesar de descontarle segundos a su amigo, nunca puso en riesgo la victoria de Milla, quien luego repasó sus sensaciones en la última vuelta antes de recibir la bandera a cuadros: "Traté de disfrutarla el máximo posible, dejando el pasado atrás para empezar una nueva historia. Fui mirando todo, admirando el marco, tratando de estar lo más relajado posible". El podio lo completó otro Matías, Muñoz Marchesi, que terminó tercero con el Fiat Tipo. "A mí me gusta la categoría por la competencia que tiene. Siempre quiero correr contra los mejores y acá están Rossi, Canapino, Ardusso y Pernía, entre otros de los grandes pilotos que tiene Argentina", aseguró el siempre competitivo Milla. Con este resultado, el campanense se afianzó en el quinto puesto del campeonato de pilotos con 62 puntos. El líder, ahora, es Rossi con 125. Y después se ubican Leonel Pernía (115), Facundo Ardusso (90) y Julián Santero (80). La próxima carrera del Súper TC2000 será el 6 de octubre en Mendoza, ya con las modificaciones reglamentarias anunciadas hace dos semanas: no se le cargará lastre a los cuatro mejores de la clasificación, sino que se aplicará el sistema de penalizaciones por hándicap de acuerdo a la posición en que se ubique cada piloto en el campeonato. Después de esa competencia, Milla pondrá su cabeza en el Karting, dado que partirá rumbo a Europa, donde participará de la Grand Final de la Copa Rotax en Sarno, Italia, tras coronarse campeón de la DD2 Senior en Buenos Aires.

LA ALEGRÍA DE MATÍAS MILLA EN EL PODIO JUNTO A ROSSI Y MUÑOZ MARCHESI. #Campanenses Los metros finales de Matías Milla hacia la victoria en San Juan. pic.twitter.com/rn9JPa51ap — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 15, 2019 #Automovilismo ¡Victoria del campanense Matías Milla en el Súper TC2000! Fue en la 8va fecha, en el Autódromo El Zonda de San Juan. Su primer triunfo en la categoría. pic.twitter.com/ZrkY2w2jg0 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 15, 2019

